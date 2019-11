Nach Einbruch Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Zähringerstraße mitbekommen haben. Am Montag zwischen 8 und 19.15 Uhr begaben sich ein oder mehrere Täter in den Hinterhof des Anwesens und hebelten dort die Balkontür auf. Nachdem die Einbrecher sämtliche Zimmer durchsucht, durchwühlt und verwüstet hatten, flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung mit mehreren Schmuckstücken.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Hinweisgeber, die verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2 86 00 an die örtliche Polizei oder unter 0621/1 74 44 44 an die Kriminalpolizei zu wenden. pol

