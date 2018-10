Nach Fischen gibt’s Haxen

Zum Saisonende angelten sowohl die Senioren als auch die Aktiven des ASV 1920 zum gleichen Zeitpunkt. Die Senioren angelten am Krieger-Baggersee in Oberhausen von 14 bis 17 Uhr. Bei den neun Teilnehmern war Schwitzen angesagt, weil sich der Samstag von den Temperaturen her durchaus noch als Hochsommertag bei herrlichstem Sonnenschein präsentierte. Alle Teilnehmer fischten erfolgreich. Dritter der Tageswertung wurde Reiner Beierl, Zweiter Rudi Askani und den ersten Platz sicherte sich Reinhold Kuppinger.

Die Aktiven trafen sich erneut an den Philippsburger Buhnen am Rhein. 13 Angler gingen an den Start. Trotz mäßigem Wasserstand waren am Ende alle erfolgreich, den vielen Schwarzmeergrundeln sei Dank. Allerdings wurden auch diverse größere Fische gefangen. Am Ende setzte sich Sabine Schotter durch, erkämpfte sich den ersten Rang und verwies Ehemann Bruno Schotter sowie Paul Clayton auf die Plätze.

Zur Siegerehrung und zum Ausklang des Tages kamen alle Angler im Anglerhäusel zusammen. Hier wartete bereits Jürgen Schlampp mit köstlich zubereiteten Haxen und Sauerkraut auf die hungrigen Angler. Am 28. Oktober treffen sich die Angler dann zum Raubfischangeln, das jedoch nicht mehr in die Jahreswertung einfließt. mw/ks

