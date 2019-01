Nach fünf Jahren wird’s jetzt kriminell

„Buchhandel wird nie langweilig“, sagt Geneviève Gansler strahlend. Dazu hat sie allen Grund, denn ihr Buchladen mit rund 12 000 ständig aktualisierten Medienangeboten wird unter ihrer Leitung in diesem Jahr schon fünf Jahre alt. Gefeiert wird das auch – mit Gänsen, die Geschenk und Gewinn zugleich sind, mit der Buchhändlerin, in deren Büro es kriminell zugeht sowie vielen Aktionen übers ganze Jahr verteilt.

Dass die Zeit schnell vergeht, stellt die heute 27-Jährige fest und erzählt vom Einstieg in die Selbstständigkeit, der recht spontan kam. Als Angestellte einer Buchhandlung in Mannheim-Seckenheim, woher sie auch stammt, hatte sie etwa 30 Wochenstunden Arbeitszeit und wollte aufstocken. Die Suche nach einer Buchhandlung, in der sie zehn Wochenstunden mitarbeiten konnte, blieb erfolglos.

Spontan in die Selbstständigkeit

Über Bekannte erfuhr sie davon, dass Michaela Dörfler ihren Buchhandel in Hockenheim aufgeben will. Das war am 30. Oktober 2013 – ein Datum, das das Leben der damals 22 Jahre alten Buchhändlerin grundlegend verändern sollte. „Ich hatte mich nie damit befasst, einen eigenen Laden aufzumachen“, sagt sie, doch ganz schnell war klar: „Das will ich.“

Nach turbulenten Aktionen mit Buchbestellungen, die im elterlichen Haus und in der Garage lagerten, einer Blitzrenovierung quasi innerhalb von 24 Stunden klappte die Eröffnung am 3. Januar 2014. „Die Leute kamen schon am 2. Januar, noch während wir renovierten“, erinnert sich Gansler..

Ihre Kreativität erlaubt es der Vielleserin, die früher wöchentlich fünf Bücher „gefressen“ hat und heute, wegen des Ladenbetriebs, noch ein bis zwei schafft, seither immer umfangreicher Lesungen, Aktionen rund ums Lesen anzubieten.

Nach Gansfiguren Ausschau halten

Kein Wunder, dass es dieses Jahr echt rundgeht im gut sortierten Geschäft. Niedliche kleine Gansfiguren zeigt Geneviève Gansler: einmal weiß, wie sie von ihrem Mann im 3D-Drucker hergestellt werden, und bemalt, was sie selbst per Hand macht: „damit ist jede ein Unikat.“ Zudem haben die Wasservögel am Boden eine eingearbeitete Zahl, die einen Gewinn symbolisiert.

30 Gänse in transparente Folie verpackt, wird die Buchhändlerin am späten Montagabend, 1. April, in der Stadt verteilen. „Wer eine findet, darf sie behalten, kann sich aber mit der Gans etwas Schönes bei uns im Geschäft abholen“, erklärt sie die Idee.

Und dann lässt auch noch Krimiautor Harald Schneider seinen Kommissar Palzki in seinem 17. Fall, „Ein Mörder aus Kurpfalz“ unter anderem in der Buchhandlung ermitteln, wo es im Büro der Inhaberin mörderisch zugeht. „Mehr wird nicht verraten, die Autorenlesung am Mittwoch, 20. März, ist eine Aktion im Jubeljahr“, betont Gansler: „Einfach hier vorbeischauen oder auf der Homepage: www.buchhandlung-gansler.de reinklicken.“ zesa

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 25.01.2019