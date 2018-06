Anzeige

Die Gastgeber hatten wie üblich für ein umfassenden musikalisches Rahmenprogramm gesorgt. Am Samstag vor dem Fußballkrimi spielte der Musikantenkreis Waghäusel auf. Er unterhielt die zum großen Teil in Deutschland-Trikots erschienenen Besucher mit traditioneller, stimmungsvoller Blasmusik, bei der auch Gesangseinlagen nicht fehlen durften. Nachdem die Musiker aus Waghäusel ihre Instrumente wieder eingepackt hatten, hieß es Bühne beziehungsweise Leinwand frei für das spannende WM-Match.

Blasmusik nonstop

Für viel Unterhaltung war am zweiten Waldfesttag gesorgt. Der Musikverein Huttenheim bot zum Mittagessen nicht nur herkömmliche Blasmusik, sondern auch Schlager wie beispielsweise ein Udo-Jürgens-Medley. Weiter ging es zur Kaffeestunde mit der HSV-Musikkapelle Blaue Husaren. Zum Festausklang enterte der Musikverein Wiesenbach die Bühne und sorgte mit seiner Stimmungsmusik inklusive Gesang noch einmal für ein musikalisches Highlight im alten Fahrerlager. Auch am Sonntag konnten die Landsknechte nicht über Besuchermangel klagen.

Entsprechend zufrieden war auch der Vorsitzende Dr. Ole Jakubik, der zusammen mit seinem Stellvertreter Karsten Fey durch das Programm führte: „Ich freue mich über den regen Zuspruch und habe das Gefühl, dass es den Besuchern bei uns wieder gefallen hat. Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun. Ich danke ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz, denn ohne diese Unterstützung wäre so ein Fest nicht machbar.“ Im Einsatz waren am Wochenende rund 80 Helfer – vor und hinter den Kulissen, am Ausschank, der Essensausgabe, am wieder reichlich bestückten Kuchenbuffet, an den Fritteusen und Grills und an der Spüle. Tatkräftig unterstützt wurde der Fanfarenzug wie immer von der befreundeten Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft (HCG). Klar, dass sich die Landsknechte beim HCG-Waldfest Ende Juli revanchieren werden.

Sektionstreffen im nächsten Jahr

Den Besuchern hat es beim Hockenheimer Fanfarenzug offensichtlich gefallen. Vorsitzender Ole Jakubik und seine engagierte Truppe hoffen, dass sie im nächsten Jahr wiederkommen werden. 2019 steht nämlich ein besonderes Waldfest ins Haus: Der Fanfarenzug der Rennstadt begeht sein 65-jähriges Bestehen und Hockenheim seine 1250-Jahrfeier. Dann wird das zweitägige Fest im alten Fahrerlager unter anderem durch ein Sektionstreffen des Verbandes Südwestdeutscher Fanfarenzüge bereichert.

