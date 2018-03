Anzeige

Hockenheim.Geflüchtet vor Schneeregen und Blitzeis in der Kurpfalz, erreichten 90 Freizeitteilnehmer des Hockenheimer Skiclub in einer neuen Rekordzeit ihr Domizil in Pfunds im Tiroler Oberland. Hatte der Wetterbericht starke Bewölkung und zweistellige Minustemperaturen gemeldet, so standen am ersten Skitag die Skifahrer und Snowboarder am Alptrida Sattel/Samnaun in 2500 Meter Höhe und cremten ihre Gesichter mit Sonnencreme als Schutz vor strahlender Sonne ein, heißt es im Bericht des Vereins.

Mit 45 Lift- und Seilbahnanlagen und über 238 Kilometer präparierten Pisten gilt das Skigebiet der Silvretta Arena als ein Mekka für Skifahrer und Snowboarder. Die Übungsleiter der Hockenheimer Skischule führten ihre Gruppen mit großer Ortskenntnis ins Skigebiet. So kam jeder Teilnehmer zu seinem sportlichen Genuss, weil jederzeit auf das fahrerische Können und individuelle Leistungsniveau geachtet wurde.

Am Ende des Tages führte die Piste mit dem vielsagenden Namen „Duty Free Run“ direkt nach Samnaun in die Schmuggler-Alm. Mit einem gekonnten Einkehrschwung wechselten die Hockenheimer geschmeidig vom g’führigen Schnee in die Après-Ski-Bar. Das herrliche Wetter des Tages wirkte sich auf die Stimmung aus, und man feierte ausgelassen, bis die Pforten schlossen. In den Bussen fand die Party eine Fortsetzung mit vereinseigenen Lautsprecherboxen und den besten Après-Ski-Hits des Winters.