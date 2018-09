Nachdenken über das Handeln als Christen

Hockenheim.Ähren und Äpfel, Kartoffeln und Kürbisse, Trauben und Tomaten – einmal im Jahr finden die reichen Gaben der Natur ihren Weg in die christlichen Kirchen. Die Altäre sind oftmals mit Sonnenblumen und prächtigen, farbenfrohen Arrangements aus Feldfrüchten geschmückt, die Menschen bringen als Zeichen für die reichen Erntegaben Obst und Gemüse in die Gotteshäuser.

In der neuapostolischen Kirche steht das Erntedankfest unter dem Motto „Gott sei Dank“. Drei wesentliche Fragen leiten sich laut einer Pressemittelung der neuapostolischen Kirche daraus ab: „Wie gehen wir verantwortungsvoll mit Gottes Schöpfung um? Wie zeigen wir Gott unseren Dank als Christen? Wie machen wir Dank und Lobpreis zu unserer Grundeinstellung gegenüber Gott?“

Mit der ersten Frage beschäftigen sich die Besucher am Freitag, 5. Oktober, ab 19 Uhr in der Kirche in der Tom-Bullus-Straße 1. Erntedank soll nicht nur ein Tag des Dankens, sondern auch des Nachdenkens über das Handeln als Christen in dieser Welt sein. Es ist notwendig, sorgsam mit der Schöpfung und den natürlichen Ressourcen umzugehen, damit auch nachfolgende Generationen die Schöpfung nutzen und ein lebenswertes Umfeld haben können, teilt die neuapostolische Kirche mit.

Musikalische Einstimmung

Am Samstag, 6. Oktober, findet ab 17 Uhr eine musikalische Einstimmung auf den Sonntag statt. Gemeinsam mit der Sing- und Klavierklasse von Florian Moser (katholische Seelsorgeeinheit Mannheim-Nord) haben mehrere Chor- und Instrumentalgruppen der Kirchengemeinde ein buntes Programm vorbereitet, mit dem sie Gott den Dank in der Musik ausdrücken möchten. Die Spenden dieses Abends werden vollständig dem Kinderschutzbund Hockenheim übergeben.

Über „human aktiv“, dem Hilfswerk der Gebietskirche Süddeutschland, wird zum Erntedankfest 2018 eine zusätzliche Spende an die Hockenheimer Tafel übergeben. Wohltätigkeit, in die Tat umgesetzte Nächstenliebe, gehört zum Christsein.

Der Gottesdienst am Erntedank-Sonntag, 7. Oktober, um 9.30 Uhr, zu dem alle Interessierte eingeladen sind, greift die dritte Frage auf und vertieft Aspekte wie Bekennen, Freude, Dankbarkeit und Vertrauen gegenüber Gott. Besonderer Blickfang wird der von den Kindern der Kirchengemeinde mitgestaltete Altarschmuck aus Erntegaben sein – sichtbarer Ausdruck der Dankbarkeit für alles, was man dem Schöpfer und der Schöpfung verdankt.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Teilnehmer zu einem gemütlichen Beisammensein mit Imbiss eingeladen. Die neuapostolischen Christen in Hockenheim, Reilingen, Altlußheim, Neulußheim und Umgebung, freuen sich darauf, gemeinsam mit ihren Gästen Erntedank zu feiern. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 22.09.2018