Nachhaltige Stadtentwicklung als Vision

Saisonausblick

Löhr würde gern „entspannt gewinnen“

Erneut wurde die HG Oftersheim/Schwetzingen – gemeinsam mit ihren lokalen Konkurrenten – in der 3. Handball-Liga in die ehemalige Ost-Staffel eingruppiert, die nun auch die Bezeichnung „Mitte“ trägt. Und am Freitag, 23. August, ...