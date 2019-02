Nachholtermin für „Twotones“ steht

Der Nachholtermin für die Band „Twotones“ im Pumpwerk steht fest. Sie tritt mit ihrem Programm „Der Himmel ist oben“ am Samstag, 2. November, 20 Uhr, auf. Das ursprünglich für 9. Februar geplante Konzert fiel krankheitsbedingt aus.

Karten für den Nachholtermin sind ab sofort für 16 Euro (ermäßigt 14 Euro für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte) in der Stadthalle, Telefon 06205/2 11 90, im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung in Schwetzingen, im Kiosk am Bahnhof Hockenheim sowie unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25 erhältlich. Online können Karten unter www.pumpwerk-hockenheim.de bestellt werden. zg

