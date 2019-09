Nachwuchs ist wieder im Training

Das Handballtraining für Kinder beginnt wieder – auch eine gute Möglichkeit für Neueinsteiger. Das Trainterteam der Minis (Jahrgänge 2011 und 2012) sowie der Superminis (ab 4 Jahren bis 2013) und auch der Ballspielgruppe (ab 2,5 Jahren) freut sich auf viele motivierte junge Handballsportler, teilt der Verein mit. „Wer also einen neuen und schönen Teamsport sucht, ist hier in unseren Teams gut aufgehoben. Deshalb einfach mal bei den Trainingszeiten vorbeischauen und reinschnuppern“, so die SG.

Die Minis trainieren dienstags und donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr und mittwochs 17.15 bis 18.15 Uhr. Die Superminis trainieren mittwochs von 16 bis 17 Uhr. Die jüngsten Sportler ab 2,5 Jahre können sich mittwochs von 15 bis 16 Uhr in der Jahnhalle des HSV austoben. Für Fragen steht Ute Knopf zur Verfügung, Telefon 0171/6 49 38 36 oder per E-Mail an fam.knopf@t-online.de. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 13.09.2019