Der SC Commercy hatte die Jugendmannschaften des FV 08 zu seinem internationalen Jugendturnier eingeladen. Die D 1- und D 2-Jugend der Hockenheimer Fußballer fuhren mit ihren Trainern Aron Späth und Markus Zickermann, 26 Jungkickern, zwei Geschwisterkindern und zehn Eltern in die französische Partnerstadt und wurden dort herzlich in Empfang genommen. Nach der langen Fahrt wurde sich erst einmal bei einem gemeinsamen Grillen gestärkt.

Dann eröffneten der Vorsitzende des SC Commercy, Rudy Marchal, und Jugendleiter Alexandre Fabris das Turnier mit der D 1 und D 2 des FV 08 Hockenheim, der U13 des SC Commercy und drei französischen Mannschaften aus den umliegenden Gemeinden.

Auf zwei Plätzen wurde parallel jeder gegen jeden gespielt. Die D 1 konnte sich mit drei Siegen aus fünf Spielen den dritten Platz sichern. Im Spiel gegen den SC Commercy ging die D 2 nach einem schönen Angriff zunächst mit 1:0 in Führung. Doch dann gaben die französischen Freunde Gas, drehten das Spiel und gewannen verdient mit 3:1. Ihr letztes Spiel gegen VHF Hannonville gewann die D 2 mit 1:0 und errang so den fünften Platz. Der SC Commercy wurde in die „Mitte“ genommen und schloss das Turnier mit dem vierten Platz ab. Den Turniersieg errang der sehr starke Nachbarverein ESVV aus Sorcy, der alle Spiele gewann, teilt der FV 08 mit.