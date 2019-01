Nachwuchstalent Marco Dobrikov ist badischer Meister der U 16

Das 14-jährige Hockenheimer Nachwuchstalent Marco Dobrikov holte in der Altersklasse U16 den badischen Meistertitel. Bei dem in der Sportschule Schöneck in Karlsruhe-Durlach ausgetragenen Turnier holte er sechs Punkte aus sieben Partien. Zum Titel genügte Marco ein halber Buchholzpunkt Vorsprung gegenüber dem punktgleichen Nam Do vom Schachklub 1947 Sandhausen. Über die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft wird ein Stichkampf zwischen den beiden entscheiden. Das schreibt die Schachvereinigung in einer Pressemitteilung.

Hockenheim ist auch weiter im Bezirkspokal Mannheim, so die Pressemitteilung. Zum fälligen Zweitrundenspiel im Mannheimer Bezirksmannschaftspokal ist der Schachclub 1934 Viernheim nicht angetreten, wodurch Hockenheim jetzt im Halbfinale steht. Dieses wird am Sonntag, 10. Februar, beim Schachklub 1962 Ladenburg ausgetragen.

Blerim Kuci unangefochten

Das Monatsblitzturnier Januar war mit zehn Teilnehmern erneut gut besetzt, so die Schachvereinigung. Blerim Kuci (SV 1930 Hockenheim) gab nur zwei Remis ab und gewann das Turnier mit acht von neun möglichen Punkten.

Auf den Plätzen zwei bis vier folgten punktgleich Dr. Mathias Krause, Jürgen May und Manfred Werk (alle Schachvereinigung 1930 Hockenheim) mit jeweils 6,5 Punkten. In der Gesamtwertung führt weiterhin unangefochten Blerim Kuci mit 40 von 40 möglichen Wertungspunkten vor Jürgen May mit 29 Wertungspunkten und Manfred Werk mit 24 Wertungspunkten.

Einen rabenschwarzen Tag haben die Hockenheimer Teams in der vierten Verbandsrunde erwischt. Hockenheim III musste in der Landesliga Nord 1 beim Schachklub 69 Mühlhausen eine 3:5-Niederlage hinnehmen. Die Punkte für Hockenheim holten: Ben-Ali Heidarnezhad (remis), Philipp Enders (1), Prof. Dr. Bernd Straub (remis) und Manfred Werk (1). Hockenheim IV trat in der Bereichsliga Nord 1 beim SK 1947 Sandhausen II an und musste ebenfalls mit einer 3:5-Niederlage die Heimreise antreten. Erfolgreich waren: Jürgen May (remis), Dieter Auer (1), Michael Fricke (remis) sowie Gerd Mersmann (1).

Hockenheim V empfing in der heimischen Zehntscheune in der Kreisklasse A den Schachklub Großsachsen II und musste durch Spielerausfälle in Unterzahl antreten, so die Pressemitteilung weiter. Die Folge war eine 3:4-Niederlage. Wilfried Dorn (1), Armin Jung (remis), Markus Riepp (1) und Werner Fischer (remis) holten die Punkte für Hockenheim. In der Kreisklasse B unterlag Hockenheim VI als Gastgeber im Derby gegen den Schachclub 1922 Ketsch III mit 1:5. Die Punkte für Hockenheim holten Peter Telp und Philipp Henze mit je einem Remis. Für alle vier Mannschaften hat sich die Tabellensituation verschlechtert, wodurch in den verbleibenden Runden um den Klassenerhalt gekämpft werden muss.

Bester Spieler der Stadt gesucht

In einer vorgezogenen Partie der zweiten Stadtmeisterschaftsrunde unterlag Sven Schnetter (SV 1930 Hockenheim) mit den weißen Steinen gegen Norman Fellinger (Schachklub Mannheim-Lindenhof 1865). Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort ab 19.30 Uhr, wo um 19.45 Uhr die zweite Runde der Stadtmeisterschaft ausgetragen wird. Folgende Paarungen sind angesetzt: Andreas Krinke (Schachvereinigung 1930 Hockenheim) – Jürgen Möldner (Schachklub Landau 1908), Dr. Christian Günther (Schachgemeinschaft Turm Albstadt 1902) – Gerold Rocholz, Manfred Werk – Markus Riepp sowie Christian Würfel – Marvin Baumgärtner. Hendrik Zahn (alle Schachvereinigung 1930 Hockenheim) ist spielfrei. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen jederzeit willkommen.

Am Sonntag, 20. Januar, spielt Hockenheim II um 11 Uhr in der fünften Runde der Badischen Oberliga beim Schachclub Brombach im südbadischen Lörrach. mw

