Nadelöhr bremst im Gewerbegebiet

Bis Ende kommender Woche müssen Autofahrer mit Behinderungen in der Talhausstraße durch einspurige Verkehrsführung rechnen. Wie die städtische Pressestelle auf Anfrage mitteilt, haben Anfang dieser Woche Sanierungsarbeiten in Höhe Überquerung der Autobahn 61 begonnen. Sie dienen der Straßenunterhaltung, Fahrbahnschäden werden behoben. Die Maßnahme wird unter städtischer Regie durchgeführt und ist Teil der jährlich stattfindenden Straßenunterhaltungsarbeiten im Stadtgebiet.

Parallel wird an den Schächten für die Kanalisation gearbeitet für das „schnelle Internet“ (fibernet). Beim Pilotprojekt wurden im Gewerbegebiet Talhaus Glasfaserleitungen in vielen Kanälen verlegt. Diese ersparten umfassendere Tiefbauarbeiten. Dafür wurden bei einigen Schachtbauwerken Aufgrabungsarbeiten erforderlich, um den Kunden einen Hausanschluss an das Glasfasernetz zu ermöglichen. Die Arbeiten zum Pilotprojekt seien im Talhaus bis auf vereinzelte Punkte mittlerweile weitgehend abgeschlossen, teilt die Stadt mit.

Nach derzeitigen Planungen seien in der Talhausstraße dieses Jahr keine Sanierungsarbeiten mehr vorgesehen. Eine Ausnahme könnte sein, dass wider Erwarten erneut schadhafte Stellen im Straßenbelag auftreten. Die Stadtverwaltung müsste dann aus Gründen der Verkehrssicherheit natürlich handeln. Damit sei aktuell nicht zu rechnen, schließt die Mitteilung. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 17.06.2019