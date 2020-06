Nächstenliebe wird spürbar

Die vier Studierenden Luisa Bucher, Johanna Sarközi, Jesse Primow und David Schwab, die ihr Praxissemester in der Kirchengemeinde Hockenheim und im Stadtdekanat Mannheim absolvieren, sind die Ideengeber einer besonderen Spendenaktion. Um ihren Doppelstudiengang „Angewandte Theologie und Soziale Arbeit“ in der Praxis miteinander zu verbinden und besonders in Zeiten der Corona-Krise niemanden aus dem Blick zu verlieren entwickelten sie das Konzept zu „Gaben.Geben.Leben“.

Die Idee dahinter – es sollten nicht nur Spenden gesammelt, sondern es sollten obendrein Orte des Gebens und Nehmens geschaffen werden, um auf diese Weise die christliche Grundhaltung der Nächstenliebe und den caritativen Auftrag von Kirche sicht- und spürbar zu machen. Die Aktion bot somit neben der Möglichkeit Spenden abzugeben, in manchen Kirchen die Möglichkeit, sich etwas für den eigenen Bedarf mitzunehmen. Auf diese Weise haben Bedürftige schnelle, anonyme und vor allem auch unbürokratische Hilfe erfahren und waren sehr dankbar für dieses Angebot.

Schnelle Hilfe bewirkt

Von Lebensmitteln über Hygieneartikel und Kleidung, bis hin zu selbstgenähten Stoffmasken war alles dabei und jede einzelne Spende hat die Aktion auf eigene Weise unterstützt und Gutes bewirkt.

Durch die große Anzahl an Spenden konnte ein Teil davon zur Wohnungslosentagesstätte der Caritas in der Mannheimer Innenstadt, zur Bahnhofsmission und zu den Tafelläden gebracht werden. Die Einrichtungen waren dankbar über die Spenden und haben sich sehr gefreut.

Die Spendenaktion wird nun nach über zweieinhalb Monaten am Sonntag, 28. Juni, enden. Die Initiatoren möchten sich auf diesem Wege bei allen in den einzelnen Gemeinden und Seelsorgeeinheiten für das gute Gelingen der Aktion, für die große Hilfsbereitschaft und für die gelebte Nächstenliebe bedanken. Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen Spendern. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 19.06.2020