Nun folgte der mit Spannung erwartete Kassenbericht. Dieser wurde in Abwesenheit der Schatzmeisterin von der Vorsitzenden Sabine Kern vorgetragen. Sie gab den Mitgliedern detailliert Einblick in die finanzielle Lage der HCG und man konnte sehen, dass der Verein in allen Bereichen hervorragend geführt werde und man sich um die HCG keine Sorgen zu machen brauche.

Die Kassenprüfer Gerhard Rohr und Reiner Schmid attestierten Schatzmeisterin Katja Fey eine vorzügliche Arbeit und baten um Entlastung des Vorstandes, die bei diesen Ausführungen und Vorgaben nur noch Formsache war und einstimmig erfolgte.

Da keine zu behandelnden Anträge eingegangen waren und auch zu Verschiedenes keine Wortmeldungen kamen, schloss die Vorsitzende Sabine Kern eine harmonische Generalversammlung. uhkl

