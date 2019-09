Nascar-Boliden ziehen ins Motodrom ein

Der Countdown für das vorletzte Rennwochenende der „Nascar Whelen Euro Series“ auf dem Hockenheimring läuft. Das „American Fan Fest“ ist ein echter Leckerbissen für Motorsport-Puristen, die auch einer ordentlichen Portion Show nicht abgeneigt sind. Die 400 PS starken V8-Boliden bürgen für feinste Motorsport-Action, beinharte Rad-an-Rad-Duelle und optischen wie akustischen Hochgenuss. Und bei den in Hockenheim beginnenden „Playoffs“ der „Nascar Whelen Euro Series“ wird es richtig zur Sache gehen, werden doch im Kampf um die Meisterschaft in jedem der beiden Rennläufe der Kategorien „Elite 1“ und „Elite 2“ doppelte Punkte vergeben.

Eine, die der Faszination Nascar erlegen ist, heißt Ellen Lohr – und genau das ist auch der Grund, weshalb die erfolgreichste deutsche Rennfahrerin aller Zeiten sich im zarten Alter von 54 Jahren zur Saison 2019 noch einmal zu einem Renncomeback entschlossen hat. „Ich kannte die ,Nascar Whelen Euro Series’ schon, weil sie einmal Teil des Rahmenprogramms eines Truck-Grand-Prix gewesen war“, erzählt die aus Mönchengladbach stammende Wahl-Monegassin. „Letztes Jahr habe ich mir das NWES-Finale in Zolder angesehen, und als dann am Start mehr als 30 dieser V8-Geschosse auf die erste Ecke zugedonnert sind, da war’s um mich geschehen. Mir war sofort klar: Darauf habe ich richtig Lust!“

Altmodische Technik

Gesagt, getan. Im Team „Dexwet DF1 Racing“ stieg die einzige Frau, die je ein DTM-Rennen gewonnen hat, erstmals in ein Nascar und stellte rasch fest, dass komplettes Umdenken angesagt war: „Die Technik der Fahrzeuge ist extrem altmodisch, nicht zu vergleichen mit einem modernen DTM- oder GT3-Auto. Unsynchronisiertes Viergang-Getriebe, kein ABS, keine Traktionskontrolle, dicke Reifen, ordentlich Leistung, echte Handarbeit – diese Autos zu fahren macht unheimlich viel Spaß. Und das in einem Feld von mindestens 30 Fahrzeugen in beiden Klassen. Wenn die im Pulk auf die erste Ecke zurauschen, geht richtig die Post ab. Ein bisschen Kontakt gehört in der „Nascar Whelen Euro Series“ zum guten Ton. Aber das ist ja das Schöne: Wenn mal ein paar Teile fliegen gehen, fährt das Auto trotzdem weiter. Und ein Schaden strapaziert nicht zuletzt auch das Budget der Teams viel weniger.“ Trotz ihrer Erfahrung aus 31 Jahren im professionellen Motorsport stand und steht Lohrs erste NWES-Saison vor allem unter dem Motto „Lernen“. Und dass auch eine gestandene Ex-DTM-Pilotin nicht einfach ins NASCAR steigt und sofort an der Spitze mitmischt, war ihr ohnehin klar gewesen: „Das Niveau in der Nascar Whelen Euro Series ist sehr hoch, da sind richtig gute Jungs und richtig gute Teams dabei. Ich habe immer noch viel zu lernen. Für uns ältere Semester gibt’s ja die Challenger Serie, und in der bin ich als momentan Tabellendritte ganz gut dabei. Mal sehen, ob ich in Hockenheim nochmal einen draufsetzen kann.“ Neben den Rennläufen werden der „Renault Clio Cup Central Europe“, die Spezial-Tourenwagen-Trophy (STT) im Zusammenschluss mit der P9 Challenge und der Sports Car Challenge (SCC) für reichlich Action auf der 3,6 Kilometer langen „IDM-Streckenvariante“ des Hockenheimrings sorgen.

Bereits für 10 Euro ist ein Freitagsticket erhältlich, eine Karte fürs gesamte Wochenende kostet 40 Euro. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Alle Tickets beinhalten den Zutritt zum Fahrerlager. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 20.09.2019