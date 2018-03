Natur in Surinam bewahren

Anzeige

Verwaltungsgemeinschaft.Die Liturgie für den Weltgebetstag am morgigen Freitag wurde von Frauen aus Surinam erarbeitet. Surinam, das kleinste Land Südamerikas, ist ein ethnischer, religiöser und kultureller Schmelztiegel. Der Großteil der Bevölkerung lebt in Küstennähe, die meisten von ihnen in der Hauptstadt Paramaribo, teilt die Seelsorgeeinheit mit. In dieser als Unesco-Weltkulturerbe geschützten Stadt steht die Synagoge neben einer Moschee. Christliche Kirchen und ein Hindutempel sind nur wenige Häuserblocks entfernt. Die Wurzeln für Surinams vielfältige Bevölkerung liegen in der bewegten Vergangenheit des Landes.

Es gibt 13 Naturschutzgebiete in Surinam und noch immer bestehen etwa 90 Prozent des Staatsgebietes aus Regenwald mit mehr als 1000 Baumarten, 715 Vogelarten und 60 verschiedenen Arten von Helikonien (Hummerscheren oder Falsche Paradiesvogelblumen). Wie in den meisten tropischen Ländern ist die Natur auch in Surinam gefährdet durch Raubbau, den Bauxit- und Goldabbau. Die Bewahrung der Schöpfung ist den Frauen ein zentrales Anliegen und sie haben deshalb den Schöpfungsbericht (Gen1, 1-31) ins Zentrum ihrer Gottesdienstordnung gestellt.

Gefeiert wird der Weltgebetstag in der Seelsorgeeinheit Hockenheim am morgigen Freitag: Hockenheim: Gemeindezentrum St. Christophorus, 18.30 Uhr Einstimmung, 19.30 Uhr Gottesdienst, Altlußheim: 18 Uhr Emil-Frommel-Haus, Neulußheim: 18 Uhr, katholische Kirche St. Nikolaus (musikalische Begleitung durch den katholischen Kirchenchor Lußheim) und Reilingen: 19 Uhr ehemaliges Josefshaus. Die Vorbereitungsteams der Seelsorgeeinheit lädt Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche aller Konfessionen zur Teilnahme ein. zg