Naturschützer aus Überzeugung

Hockenheim/Ketsch.„Willst du Gottes Wunder sehen, musst du zu den Bienen gehen“, zitierte Klaus Zizmann, der Stellvertreter des Oberbürgermeisters, einen unbekannten Autor und hatte dabei den Imker Günther Martin im Blick, dem er an diesem Abend im Bürgersaal des Rathauses die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg überreichen durfte und dem das Bonmot wie auf den Leib geschrieben steht.

Natürlich, so Zizmann, könne man das „Wunder“ auch naturwissenschaftlich als im höchsten Maß an die Umwelt angepasst umschreiben, als Spitzenprodukt der Evolution. Noch immer seien viele Geheimnisse der Bienen nicht gelüftet, erinnerte er an die ungelöste Entschlüsselung des Bienentanzes oder die Frage, wie sich die Tiere orientieren.

Die hohe Spezialisierung der Bienen hat ihren Preis, sie reagieren sehr sensibel auf Umweltverschmutzungen, weshalb „der Einsatz für die Bienen ein besonderes umweltpolitisches Engagement“ ist, bescheinigte Zizmann dem Imker, der sich Verdienste unter anderem als Vorsitzender des Bezirksimkervereins Kurpfalz erworben hat.

Martin ist Mitglied der Grünen, für die er in seiner Heimatgemeinde Ketsch dem Gemeinderat angehört, dennoch ist sein Name eng mit Hockenheim verbunden, weshalb die Ehrung auch hier vonstattenging, zählte Zizmann die Verdienste von Martin auf, der sich besonders als Vorsitzender des hiesigen Imkervereins und dem Lehrbienenstand im Gartenschaupark, der seine Handschrift trägt, in den Analen der Stadt verewigt hat.

Gerade mit dem Lehrbienenstand werde eine wichtige Arbeit geleistet, Kindern und Jugendlichen die faszinierenden Tiere näherzu bringen und einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Denn Martin steht auch für rund 400 Streuobstbäume, die in der Stadt gepflanzt wurden, hat sich der „bienenfreundlichen“, der biologischen Stadtentwicklung verschrieben. Ohne Bienen keine Artenvielfalt, ohne Umweltschutz keine Bienen, resümierte Zizmann und überreichte Martin unter dem Beifall der Gäste, darunter der Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz, der Landtagsabgeordnete Manfred Kern und Stadtrat Adolf Härdle, die Landesehrennadel.

Günther Martin, dessen Verdienste um die Imkerei kaum aufzuzählen sind, hat sich seit über drei Jahrzehnten dem Umweltschutz verschrieben. Bienen und der Schutz der Natur sind für ihn zwei Seiten einer Medaille, das eine gehe ohne das andere nicht. Weshalb es für ihn keine Frage ist, der Bitte von Klaus Zizmann nachzukommen und sich weiterhin mit aller Kraft für Bienen und Umwelt einzusetzen.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 25.10.2018