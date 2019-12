Naturschutz und Häkeln mit Kindern

Die Gruppe „Tag der Natur“ der Lokalen Agenda trifft sich am Montag, 9. Dezember, 19 Uhr, im ersten Stock der Zehntscheune, um die nächste Veranstaltung zu planen. Wer sich für Naturschutz und Artenvielfalt interessiert, ist zum Treffen eingeladen. Fachkenntnisse sind für die Teilnahme nicht nötig, nur Interesse und Freude am Thema.

Die Interkulturelle Gruppe der Lokalen Agenda trifft sich am Donnerstag, 12. Dezember, 19.30 Uhr, im Rathaus, Kleiner Sitzungssaal, um die nächsten Aktivitäten zu planen. Die Gruppe möchte das Verständnis und Interesse der verschiedenen Kulturen füreinander verbessern. Interessierte sind zu der Veranstaltung eingeladen.

Die Gruppe „Begegnung Jung bis Alt“ der Lokalen Agenda lädt zum Treffen am Samstag, 14. Dezember, von 10 bis 12 Uhr in die Zehntscheune (erster Stock), ein. An diesem Vormittag werden die Kinder einen Loop-Schal häkeln.

Dazu brauchen sie die Unterstützung eines Erwachsenen. Falls vorhanden, sollte eine dicke Häkelnadel mitgebracht werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 07.12.2019