„So darf’s grad weitergehen“, sagt Johannes Härdle lächelnd mit Blick auf die Menschentraube, die sich im Verkaufsraum bewegt. Nicht mal eine halbe Stunde ist der Stadtladen des Johanneshofs in der Bahnhofstraße 7 geöffnet, und schon stößt er an seine Kapazitätsgrenzen. Und während Härdle mit anpackt, als die Handwerker die Leuchtreklame auf der Fassade zur Eisenbahnstraße montieren, machen seine Mitarbeiter unermüdlich ihre Runden mit Tabletts, auf denen sie Sekt und hausgemachte Panna cotta zur Begrüßung reichen.

„Neuer Ort. Neues Konzept“, steht in der Werbung, und mit dem im Mai 2002 eröffneten Geschäft in der Oberen Hauptstraße hat das Domizil tatsächlich nur noch Teile des Sortiments und des Teams gemeinsam. Vor allem ist hier, wo in der Vergangenheit Lokale mit griechischen, italienischen oder chinesischen Spezialitäten und zuletzt das „StandArt Cafe“ untergebracht waren, viel mehr Platz – auch im Außenbereich.

Alter Ort ohne Entwicklungschance

„Wir waren schon einige Jahre am Überlegen, wie wir Backwaren und Eis in die Verkaufsstelle in der Innenstadt integrieren“, blickt Härdle zurück. Doch der 50 Quadratmeter große Laden in der Oberen Hauptstraße habe keine Entwicklungsmöglichkeiten geboten. Und Alternativen in dessen Umgebung wären zu aufwendig gewesen.