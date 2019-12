Nepal – Menschen, Berge, Götter

Schneebedeckte Achttausender, im Wind flatternde Gebetsfahnen, mit Salzsäcken beladene Yak-Karawanen – Bilder, die man schnell im Kopf hat und dabei an Nepal denkt. Es ist die scheinbar unendliche Vielfalt Nepals, die den Bergsteiger und Fotografen Hans Thurner begeistert und seit 26 Jahren immer wieder in das kleine Land am Fuße des Himalayas zieht.

Neues und Unbekanntes entdeckt er bei jeder seiner Nepalreisen, authentisch und ungeschönt sind seine Fotos und Erzählungen. Sowie die aktuellen Bildberichte aus Kathmandu nach dem verheerenden Erdbeben 2015, worüber er am Dienstag, 14. Januar, in seinem Vortrag über Nepal um 20 Uhr in der Stadthalle berichtet.

Zu den abgeschiedensten Gebieten

Hans Thurner begleitet auf eine Reise zu den Dolpo-Pa, den Menschen in einem der abgeschiedensten Gebiete Nepals. Dolpo – das ist der tibetisch geprägte ferne Westen des Landes. Während der siebenwöchigen Trekkingtour geht es durch dichte Bergwälder zum Rara-See, über schneebedeckte 5000er Pässe zum türkisblauen Phoksumdo See und nach Dho Tarap, dem größten Dorf der Region. Die Fußreise endet in Muktinath bei den heiligen 108 Quellen, welche aus einer Wand entspringen, und einer stetig brennenden Erdgasflamme. Ein Pilgerort, der sowohl den Hindus als auch Buddhisten heilig ist. Die beiden Religionen koexistieren hier problemlos miteinander. Fast ein Kulturschock dann der Flug nach Lukla. Abgeschiedenheit, Stille und Einsamkeit im Westen – touristische Infrastruktur und „Völkerwanderung“ im Solo Khumbu, der bekanntesten Trekkingregion Nepals. Jahr für Jahr zieht der höchste Berg der Welt, der Mount Everest, Tausende von Touristen in seinen Bann. Hans Thurner führt dabei auf die hohen Gipfel im Land der Sherpas, zu den Klöstern, Dörfern und seinen Bewohnern. zg

