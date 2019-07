Neuanfang nur mit Zeitler

„Wir wollen in Hockenheim einen politischen Neuanfang und einen reibungslosen und klaren Übergang in das Amt des Oberbürgermeisters. Das sehen wir nur in Person von OB-Kandidat Marcus Zeitler.“ Mit dieser Aussage hat die FDP vorm zweiten Wahltermin ihre Empfehlung bekräftigt.

Zeitler sei ein erfahrener Verwaltungswirt, der seit 2007 Bürgermeister in Schönau ist. Die Liberalen trauten

...