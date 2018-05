Anzeige

Nicht umsonst handelt es sich ja bei der BIT eigenen Angaben zufolge um eine Vereinigung von Bürgern, die mit sachbezogenem Blick die Interessen zahlreicher Hockenheimer aufnehmen kann und notfalls diese auch politisch kraftvoll vertritt.

Wie bei zurückliegenden Stammtischen war auch ein Blick auf aktuelle kommunalpolitische Angelegenheiten unvermeidbar. Der Zustand und Eindruck der Oberen Hauptstraße aus Richtung Reilingen kommend und die Reparaturen an den Straßen wurden angesprochen. Erinnert wurde an den umfangreichen Bau von Sozialwohnungen in den Jahrzehnten nach dem Krieg und betont, dass auch in der heutigen Zeit wieder bezahlbarer Wohnraum ein wichtiges Thema ist.

Wenn Hockenheimer diskutieren, kommt man gerade in den vergangenen Wochen um das Thema Ring und die neuen Verträge, unter Ausschluss der Öffentlichkeit gestaltet und im Gemeinderat gerade beschlossen, nicht herum, betont die BIT.

Vertragsregelungen akzeptiert

Zu akzeptieren ist, dass vertragliche Regelungen im Einzelnen nicht öffentlich werden können. Es findet aber eine Neuausrichtung statt, die die Stadt Hockenheim und ihre Bewohner betrifft.

Deshalb hätte man gerne vor Vertragsunterzeichnung gewusst, wie sich die Politikspitze diese Neuausrichtung vorstellt und welche Risiken oder Chancen sie sieht. Wenn zurückliegend Steuergelder von mehreren Jahreseinnahmen zum Hockenheimring flossen und etwa 30 Millionen Schulden noch vorhanden sind, wäre doch wohl eine bessere Transparenz über die politischen Gestaltungen und ein Einbezug der Bürger über die Zukunft des Rings sicherlich angebracht gewesen, meint die BIT.

Man wird weiterhin die politischen Entwicklungen der nächsten Monate verfolgen, mit den Parteien das Gespräch suchen und vielleicht ein besonderes Augenmerk auf die in 2019 anstehende Oberbürgermeisterwahl richten. zg

