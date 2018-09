Neue Bäume für den Marktplatz

Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Technik, Umwelt und Verkehr des Gemeinderates findet am Montag, 10. September, 17 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen zehn Punkte: Zunächst werden die Themen Rückbau öffentlicher Telefonstellen durch die Telekom, Anschluss des Nitrifikations- und Denitrifikationsbeckens in der Kläranlage, eine Auftragsvergabe für Baumpflanzungen am Marktplatz und Wegebauarbeiten im Friedhof behandelt.

Anschließend stehen drei CDU-Anträge (Anbringung größerer Abfalleimer an der Zehntscheune, 1250-Jahrfeier/künstlerische Gestaltung von Baulücken in der Oberen Hauptstraße, Klärung der Anforderungen an Friedhof und Trauerhalle) auf der Tagesordnung. Mitteilungen der Verwaltung, Anfragen aus dem Gremium und Fragen aus dem Kreis der Zuhörer beschließen die öffentliche Zusammenkunft. Alle interessierten Bürger sind dazu eingeladen. zg

