Neue Gedenkplatte installiert

Bedingt durch Wind und Wetter nagte der Zahn der Zeit an einer Gedenkplatte am Völkerkreuz in Hockenheim. Der Kleber löste sich nach über 30 Jahren, die Platte fiel zu Boden und zerbrach. Ohne sichtbare Schäden wäre die Reparatur nicht möglich gewesen. So spendete die Steinmetz Firma Otto Fath & Partner eine neue kunstvoll gefertigte Platte, teilt der Freundeskreis Hockenheim-Commercy mit.

Im Beisein von Ute Fath-Reiche und Matthias Stier wurde die neue Gedenkplatte fachgerecht mit Spezialkleber und Schrauben angebracht.

Der Stein, an dem die Platte befestigt wurde, war ein Gastgeschenk vom Cercle Commercy aus dem Steinbruch von Euville im Département Meuse. Vor über 30 Jahren bekam der Stein in Hockenheim von Elmar Reiche den Feinschliff.

Matthias Stier vom Freundeskreis Hockenheim-Commercy bedankte sich bei Ute Fath-Reiche für die jahrzehntelange und vorbildliche Unterstützung der deutsch französischen Freundschaft und insbesondere zu den partnerschaftlichen Beziehungen zur Partnerstadt Commercy in Lothringen. mst

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 27.10.2018