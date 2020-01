Neue Mal- und Kreativtechniken erlernen

Der neue Pumpwerkkurs richtet sich an jene, die schon immer in die Welt der Kunst reinschnuppern wollten und hierfür verschiedene Mal- und Kreativtechniken erlernen möchten, heißt es in der Pressemitteilung.

Kreative Geister, im Alter von sechs bis acht Jahren, kommen beim nächsten Kunstworkshop am Donnerstag, 6. Februar, im Pumpwerk auf ihre Kosten. Die weiteren Donnerstagstermine sind der 5. März, 19. März, 2. April, 30. April, 14. Mai und 18. Juni.

Für Kinder von neun bis zwölf Jahren wird ebenfalls ein Kunstworkshop angeboten. Er startet am Donnerstag, 13. Februar. Danach folgen 12. März, 26. März, 23. April, 7. Mai, 28. Mai und 25. Juni als weitere Donnerstagstermine des Kurses jeweils von 16.30 bis 18 Uhr. Die Teilnehmergebühr in Höhe von 25 Euro kann für beide Kurse direkt am Veranstaltungstag vor Ort bar bezahlt werden. Die Kursleiterin Olga Gurev freut sich auf die Teilnehmer, die in die Welt der gestaltenden Kunst hineinschnuppern möchten und sich ausprobieren wollen. zg

Info: Weiteren Informationen unter www.hockenheim.feripro.de.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 31.01.2020