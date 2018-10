Neue Maschine kehrt gut

Der Bauhof der Stadt Hockenheim hat Zuwachs bekommen. Seit einigen Tagen sind die Mitarbeiter mit einem neuen Straßenkehrfahrzeug in Hockenheim in Einsatz. Das Gefährt des Typs Brock ist ein kleines „Kraftpaket“. „Das Fahrzeug ist mit einem Vierzylinder-Dieselmotor ausgestattet. Der Schmutzfangbehälter hat ein Fassungsvermögen von vier Kubikmeter“, berichtet Kerstin Bühler, Leiterin des Bauhofs, über den Neuzugang. Es hat auch einen zusätzlichen Besen auf der linken Seite, um das Fahren im Gegenverkehr zu umgehen, beispielsweise in Einbahnstraßen.

Ein weiterer Vorteil des neuen Fahrzeugs ist sein ein Zusatzmotor für den Kehrbetrieb. „Diese Funktion ermöglicht der Maschine eine noch höhere Kehrleistung“, so Kerstin Bühler weiter. Der Zuwachs hat sich schon bewährt und ist ein Gewinn für unsere Arbeit, meint die Bauhofleiterin.

Der Gemeinderat hat für den Kauf des neuen Kehrfahrzeuges in seiner öffentlichen Sitzung im September grünes Licht gegeben. Es hat rund 177 000 Euro gekostet. Das Fahrzeug ersetzt die alte Maschine, die ausgefallen und nicht mehr funktionstüchtig war. cs

