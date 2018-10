Neue Mikrofonanlage an der Trauerhalle

Zahlreiche Anträge hatte die Gemeinderatsfraktion der CDU in den vergangenen Wochen und Monaten eingereicht. „Sei es bei Bürgersprechstunden, bei Veranstaltungen, oder wenn wir einfach nur in Hockenheim unterwegs sind: Viele Bürgerinnen und Bürger kommen zu uns mit ihren Problemen und Anliegen, die häufig in Anträgen münden“, erklärt Fritz Rösch.

Nicht nur für die stellvertretende Fraktionssprecherin Bärbel Hesping war es deswegen nun an der Zeit, ein erstes Zwischenfazit zu den CDU-Anträgen zu ziehen: „In der Vergangenheit gab es immer wieder Klagen, dass Trauergäste, die außerhalb der Trauerhalle standen, die Trauermesse aus akustischen Gründen nicht mitverfolgen konnten. Unser Dank geht an das Hockenheimer Bauamt, weil dank der neuen Mikrofonanlage diese Probleme offensichtlich der Vergangenheit angehören.“

Positives kann die CDU eigenen Angaben zufolge auch zum Antrag vermelden, vor dem Bürgersaal einen Wasserspender einzurichten, der nicht nur von Besuchern von Gemeinderatssitzungen benutzt werden kann.

Die Fraktion freut sich auch darüber, dass zwei weitere Abfalleimer auf dem Zehntscheunenplatz genehmigt worden sind und dass ein Malwettbewerb an Hockenheimer Schulen zur 1250-Jahrfeier durchgeführt werden wird (wir berichteten). Die prämierten Bilder des Wettbewerbs sollen unter anderem auf künstlerische Weise die Baulücken in der Oberen Hauptstraße verschönern – ein Anliegen von Patrick Stypa, teilt die CDU mit.

Keine Becken-Abdeckung

Wenig Erfolg beschieden war zum Leidwesen der Christdemokraten dem Antrag auf nächtliche Abdeckung des beheizten Sole-Außenbeckens im Aquadrom. Aline Bender zufolge reiche laut Berechnung der Stadtwerke die Energieeinsparung nicht zur Deckung der Mehrkosten für die Abdeckungen und das Personal aus.

Mehr Sicherheit in Waldstraße

In Kürze erhoffen sich die Christdemokraten auch eine Aussage zu einer beantragten Querungshilfe in der Waldstraße, beispielsweise in Form einer Fußgängerampel oder eines Zebrastreifens, damit Kinder sicherer zu den Fußballplätzen gelangen können. Laut Stadtverwaltung seien die Verkehrszählungen noch in der Auswertung.

Im Zusammenhang mit einer verbesserten Verkehrssituation geht Christoph Kühnle davon aus, dass die beantragten und beschlossenen Maßnahmen in der Unteren Mühlstraße (Berliner Kissen) bald umgesetzt werden: „Diese Maßnahmen sollen der Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern dienen, insbesondere, wenn morgens viele Schülerinnen und Schüler zum Schulzentrum strömen.“

Darüber hinaus gibt es der Pressemitteilung zufolge aber noch eine Reihe weiterer Anträge, auf deren Beantwortung die CDU-Fraktion wartet. So habe sie bereits im März einen Antrag eingereicht, um eine Übersicht zur Personalbesetzung in einem Fachbereich zu bekommen, da sich die Beschwerden aus der Bevölkerung über zu lange Bearbeitungs- und Reaktionszeiten über einen Zeitraum von gut einem Jahr immer weiter gehäuft hatten. Doch bis heute sei dieser Antrag offen, obwohl die Stadtverwaltung eine Behandlung des Themas vor den Sommerferien zugesagt habe, so die CDU.

„Wir bleiben dran“

Um den Verbleib des ersten Antrags zu klären, habe man nun sogar einen Nachfolgeantrag gestellt. „Als Stadtrat in Hockenheim muss man immer öfters auch ungewöhnliche und eigentlich völlig unnötige Schritte gehen, um etwas zu erreichen. Wir bleiben aber dran“, stellte CDU-Fraktionssprecher Markus Fuchs fest. ska

