Neue Projekte in 2020 verwirklichen

Hockenheim.Zum vierten und letzten Ehrenamts-Stammtisch in diesem Jahr hatten Asylnetzwerk und Stadtverwaltung ins Stadthallen-Restaurant „Rondeau“ eingeladen. Gut 20 aktive Ehrenamtliche, viele von ihnen aus den Reihen der in Hockenheim untergebrachten Geflüchteten, nahmen die Gelegenheit wahr, unter Leitung des Hockenheimer Integrationsbeauftragten Alexander Leist sich an das zu Ende gehende Jahr zurückzuerinnern.

In einer Präsentation gab Leist einen eindrucksvollen Überblick über die Leistungen und Projekte des Asylnetzwerks in 2019. Gegliedert in die Leistungskataloge der im Asylnetzwerk engagierten Ehrenamtlichen, des Deutschen Roten Kreuz, der interkulturellen Agenda-Gruppe und der Stadtverwaltung ergab sich ein breites und vielfältiges Spektrum gut verzahnter Einzelleistungen, welche im Kontext der Flüchtlingsarbeit wieder einmal gut belegten, warum die Integration Geflüchteter in Hockenheim überdurchschnittlich gut funktioniert.

In einem Ausblick auf das kommende Jahr wurde bestätigt, dass es am 20. Juni 2020 zu einer Neuauflage des internationalen Begegnungsfests kommen wird. Außerdem soll dem in Hockenheim wie anderenorts gravierenden Problem der Unterversorgung mit Wohnungen für Bedürftige durch ein Wohnraumkonzept des DRK entgegengewirkt werden. Hierzu präsentierten die Vertreter des DRK ein gelungenes Werbevideo, dessen Produktion kurz vor dem Abschluss steht. Des Weiteren sollen die Kooperationen zwischen den relevanten Akteuren des Asylnetzwerks ausgebaut und neue Projekte verwirklicht werden.

In einem Grußwort bedankte sich Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg für die geleistete Arbeit im zu Ende gehenden Jahr. Er betonte dabei, dass Stadtspitze und Gemeinderat es sehr zu schätzen wüssten, mit welchem Engagement alle Beteiligten sich um die Belange der Geflüchteten in Hockenheim kümmern. kso

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 18.12.2019