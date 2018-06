Anzeige

Mit Beginn der Elternzeit startet ein neuer Lebensabschnitt. Alles bisher Erlebte und Erreichte wird durch eine neue Herausforderung bereichert. Mit der Geburt eines Kindes beschreitet man neue Wege. Man ist auf der Suche nach einem neuen Selbstbild, nimmt eine neue Rolle ein, die der Mutter. Wie möchte ich diese gestalten? Was ist mir wichtig? Wie kann ich meinen Erwartungen gerecht werden? Ist die Mutterrolle alles, oder darf es auch etwas mehr sein? Gelingt es mir, die Balance zu finden zwischen den eigenen Ansprüchen an die Zeit als Mutter und den gesellschaftlichen Erwartungen, möglichst schnell dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen?

Diese und andere Fragen stehen im Zentrum der Fortbildung. Praktische Übungen aus dem Coaching ergänzen den theoretischen Input. Der Kurs richtet sich an Mütter mit Kindern bis drei Jahren. Anmeldung und weitere Informationen per E-Mail an: Kedifour@gmail.com. zg