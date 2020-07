Neuen Aufbruch wagen

Hockenheim.Endlich war es soweit: In ungewohnt weiter Runde – es brauchte den ganzen Saal, um allen einen Einzeltisch zu sichern – durften sich die neu gewählten Mitglieder des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Hockenheim zur konstituierenden Sitzung im Gemeindezentrum St. Christophorus treffen.

Dekan Jürgen Grabetz, leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit, begrüßte die Räte, die im April gewählt worden waren. Viele neue und ein paar bekannte Gesichter blickten erwartungsvoll in die Runde. Unter dem Motto „Wer mit Segen sät, wird mit Segen ernten“ stand der biblische Impuls zu Beginn.

Symbolisch Weizen gesät

Gemeindereferentin Daniela Gut lud dazu ein, als Symbol für die nun beginnende Arbeit und die Fähigkeiten, die jeder einbringen möchte, Weizensamen in Erde zu säen. Mit dem Wunsch, dass der Einsatz für die Menschen in den Gemeinden fruchtbar sein wird, übergab sie das Wort an Dekan Grabetz, der ein Segensgebet sprach.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde standen die Wahlen des Vorstands, des Stiftungsrats, der Vertreter für den Dekanatsrat sowie Vertreter für den Altenheimverein St. Elisabeth, die Mitgliederversammlung und den Vorstand der kirchlichen Sozialstation. Dank großer Bereitschaft, sich verantwortlich zu engagieren, konnten die zu vergebenden Ämter schnell besetzt werden.

Um sich besser kennenzulernen und einen tieferen Einblick in die anstehenden Aufgaben zu erhalten, treffen sich die Mitglieder am 3. und 4. Juli zu einem gemeinsamen Wochenende im Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen. zg

