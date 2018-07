Anzeige

Am Sonntag kommt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zum Rennen. Dass so ein hochrangiger Politiker präsent ist, war nicht immer so. Mehrfach wurde die zweite Garde geschickt, um die Siegerehrung zu übernehmen. Dass das jetzt ein Bundesminister übernimmt, könnte ein gutes Zeichen sein – es sei denn, Scheuer hat einfach nur mal Lust, ein Formel-1-Rennen live zu sehen. Jedenfalls ist es eine gute Gelegenheit, das Thema Zukunft der Formel 1 in Hockenheim oder in Deutschland generell mit einem hochrangigen Politiker zu besprechen. Diese Chance wollen die hiesigen Verantwortungsträger wie Landrat Stefan Dallinger und Hockenheims OB Gummer nutzen.

Dieter Gummer trifft den Nagel mit seinem Satz auf den Kopf: „Wir spielen finanziell in einer Liga, die für uns viel zu hoch ist.“ Außer dem 21000-Einwohner-Städtchen Hockenheim gibt es im weltweiten Formel-1-Zirkus nur noch eine Rennstrecke, die in kommunaler Hand ist: der Stadtkurs in der Millionen-Metropole Singapur. Und dass dort mehr Geld fließt, ist keine Frage.

Überall wird der Grand-Prix von außen finanziert, von Sponsoren, Scheichs oder der Regierung. Nur Hockenheim muss es ausschließlich über die Eintrittsgelder regeln – ein ungleiches Spiel. Sich selbst Werbepartner zu suchen und vor allem an der Strecke zu präsentieren, ist dem Veranstalter untersagt. Die Formel-1-Inhaber wollen quasi einen „weißen Ring“, auf dem nur ihre globalen Partner zu sehen sind. Dass Hockenheim diesmal wahrscheinlich eine „schwarze Null“ schreibt, ist unter diesem Aspekt schon beachtlich.