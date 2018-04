Anzeige

Dieser Tage gab es für die Schüler der Schulbands in der Theodor-Heuss-Realschule eine freudige Überraschung: Der Freundeskreis spendete der Schule einen neuen E-Bass plus Verstärker. Da das Interesse der Schüler an der Band-Musik sehr groß ist, war ein E-Bass nicht mehr ausreichend.

Der Freundeskreis, der sich seit vielen Jahren zum Ziel setzt, zusätzliche Aktivitäten, besonders im AG-Bereich, zu fördern, zeigte sich gerne bereit, auf diese Weise die Band-Arbeit der Lehrkräfte Birgit Stassen und Harald Rohr zu unterstützen.

Musizieren fördert Persönlichkeit

„Gerade in heutigen Zeiten, wo wir erleben, dass die meisten Jugendlichen ihre Freizeit hauptsächlich am Computer oder mit dem Smartphone verbringen, ist es sehr wichtig, das aktive Musizieren in jeglicher Weise zu fördern“, erklärt die Vorsitzende des Fördervereins und ehemalige Lehrerin der Realschule, Claudia Lohmann. „Erwiesenermaßen, durch viele Studien belegt, fördert das Spielen eines Instruments in einem Orchester oder einer Band Lernfähigkeit, soziale Intelligenz und Teamfähigkeit sowie die Entwicklung der ganzen Persönlichkeit. Insofern ist diese Anschaffung eine gute Investition in de Zukunft“, fügte sie hinzu. zg