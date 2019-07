Neuer Wohnraum im Hubäckerring

Die Stadtverwaltung führte 2017 einen Bürgerdialog für sozialen Wohnraum in der Stadt durch. Im Ergebnis beschloss der Gemeinderat im Dezember 2017 zwei Standorte, auf denen sozialer Wohnraum realisiert werden soll. Einer dieser Standorte ist im Bereich Hubäckerring/Max-Planck-Straße verortet.

Die Stadtverwaltung möchte die Anwohner bei den Planungen beteiligen. Sie lädt daher interessierte Bürger am Montag, 22. Juli, von 19 bis 21 Uhr, in die Stadthalle zur Infoveranstaltung „Bezahlbarer Wohnraum am Hubäckerring“ ein. Der Eintritt ist kostenfrei.

An Infoständen besteht die Möglichkeit, Fragen im direkten Ge-spräch mit den Planern zu klären. zg

