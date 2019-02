Neues Feuerwehrfahrzeug fährt mit Euro-5-Motor

Die Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs für die Feuerwehr hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Die Kosten belaufen sich auf rund 320 000 Euro, wobei der Aufbau für rund 200 000 Euro, und die feuerwehrtechnische Beladung (40 000 Euro) unstrittig waren. Insgesamt hatten sich elf Firmen an der europaweiten Ausschreibung beteiligt. Darunter auch die Firma MAN aus Landau, die den Zuschlag für das Fahrgestell, rund 80 000 Euro, erhalten sollte.

Wogegen Klaus Jahnke (FDP/LfH) Einspruch erhob. Er störte sich daran, dass das Fahrzeug mit einem Euro-5-Motor ausgerüstet werden soll. Einen Motor zu ordern, der seit 2013 nur mit Sondergenehmigung betrieben werden dürfe, sei in Zeiten, in denen der Staat den Umstieg auf Euro-6-Motoren fordere, das falsche Signal. Auch andere Wehren in der Region orderten noch Fahrzeuge mit Euro-5-Motoren, betonte Steffen Christ, der stellvertretende Kommandant der Wehr. Markus Fuchs (CDU) merkte an, dass sich der Feuerwehrausschuss ausgiebig mit dem Thema befasst habe. Der Rat sah es ähnlich und stimmte der Vergabe mehrheitlich zu.

Letzte Birke fällt im Birkengrund

Eine große Kreisstadt ohne Post und ohne Grundbuchamt? Der Birkengrund ohne Birken? In der abschließenden Fragezeit kamen durchaus gewichtige Anliegen ans Tageslicht. Eröffnet wurde die Aussprache schon bei den Mitteilungen durch Christian Engel vom Bauamt, der auf eine zurückliegende Frage nach der Zukunft der Post die Antwort gab: Gesucht werde ein Betreiber für die Filiale. Was Kopfschütteln bei Markus Fuchs hervorrief, für den eine Große Kreisstadt ohne Post nicht vorstellbar ist. Wie Engel erklärte, soll die Post nicht aus der Stadt verschwinden, vielmehr werde die Filiale in der Karlsruher Straße derzeit durch die Post-Bank betrieben, die den Vertrag gekündigt habe. Weshalb die Post einen neuen Betreiber suche. Ob am gleichen Standort, ob als Filiale oder Postagentur – diese Frage blieb offen.

Patrick Stypa (CDU) merkte an, dass im Birkengrund die letzten Birken gefällt worden seien. Ersatz komme, signalisierte Christian Engel. Fritz Rösch (CDU) konnte den Ärger über die Fällung nicht nachvollziehen. Die Bäume am Spielplatz in der Hardtstraße seien 60 Jahre alt gewesen und morsch, hätten weg gemusst. Wäre eine Person durch fallende Äste zu Schaden gekommen, wäre die Aufregung größer . aw

