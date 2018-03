Neues Flaggschiff ist im Anflug

Anzeige

Schriftführer Ulrich Heißler stellte einige statistische Daten zur Mitgliederentwicklung des Vereins vor. Kassenleiterin Ulrike Emich erläuterte ausführlich alle Ausgaben und Einnahmen sowie die Haushaltsplanung für 2018.

Flugbetriebsleiter Jürgen Baumann berichtete über die Vorkommnisse, Flugbewegungen und Aktivitäten auf dem Flugplatz, Jugendleiter Sebastian Gölz über die Jugendarbeit im Jahr 2017 sowie über die Jugendhauptversammlung, bei der unter anderem Maren Glattfelder als Jungendleiter-Stellvertreterin gewählt wurde. Nach den Ausführungen von Ausbildungsleiter Jörg Muckenfuß übernahmen der technischen Leiter Roland Schinke und Jugendleiter Sebastian Gölz den Bericht des erkrankten Werkstattleiters Dieter Schmitt. Christian Zerfas (ZbV) sprach über die verschiedenen Zuschüsse und vorgenommenen Arbeiten, der Technische Leiter Roland Schinke über die verschiedenen Aktivitäten. Die Kassenprüfung wurde von Dieter Krieger und Ralf Marquetant durchgeführt. Der Kassenleiterin Ulrike Ehmich wurde gute Arbeit attestiert, der Vorstand einstimmig entlastet.

Hinter dieser Aufzählung der Berichte der Vorstandsmitglieder stehen unzählige Arbeiten und Aktivitäten. Die Sanierung von zwei Badezimmern im Hotel am Flugplatz und die Pachtverlängerung des Pächters Julian Blehm gehören ebenso dazu.

Jugend bringt Oldie in Schuss

Für das verunglückte Segelflugzeug LS 8 konnte ein gleichwertiger Ersatz in der Schweiz gefunden werden. Besonders stolz ist der Verein auf den Kauf des neuen Duo Diskus xLT als Ersatz für den in die Jahre gekommenen alten Duo Diskus, der beim Verkauf noch rund 70 000 Euro erzielte. Das neue Flaggschiff des SFC wird im August dieses Jahres erwartet. Diese neue Maschine mit 20 Metern Spannweite und einem Anschaffungspreis von über 200 000 Euro verfügt über alles, was ein Fliegerherz begehrt. Es ist ein doppelsitziges Hochleistungssegelflugzeug mit Vollausstattung. In diesem Preis ist auch eine sogenannte Heimkehrhilfe beinhaltet. Ein Turbomotor lässt sich bei Bedarf ausfahren, der das Segelflugzeug dann wieder auf eine sichere Flughöhe bringen lässt.

Ein weiteres, drittes Segelflugzeug wird in diesem Jahr seinen Schuldienst beim SFC aufnehmen. Die Jugend des SFC hat in monatelanger Arbeit ein Oldie-Segelflugzeug, eine ASK13, komplett zerlegt und in einen neuwertigen Zustand gebracht.

Bei den Wahlen wurden der erste und zweite Vorsitzende, Jürgen Mähringer sowie Joachim Weiss, und die übrigen Vorstandsmitglieder einstimmig bestätigt. jw

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 20.03.2018