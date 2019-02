Neues Spielmobil als Highlight

Das Frühjahrsprogramm des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk ist da. Aus 38 Programmpunkten mit Kreativangeboten können sich Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren ihren eigenen Pumpwerkfrühling zusammenstellen. Das Programm ist auch auf der Internetseite http://www.hockenheim.feripro.de abrufbar. Eine verbindliche Anmeldung ist ab Sonntag, 24. Februar, 17 Uhr, online möglich.

Die kleine grüne Broschüre, die auch Veranstaltungen des Jugendzentrums am Aquadrom enthält, wird in den nächsten Tagen in den Schulen verteilt. Sie liegt auch in den Kindergärten, der Stadtbibliothek, dem Rathaus und in den beiden Jugendeinrichtungen aus.

Den Auftakt zum Frühjahrsprogramm bildet wie immer die große Faschingsfete für Kids von acht bis zwölf Jahren, bei der die Eltern ruhig mal zu Hause bleiben dürfen. Sie findet am Donnerstag, 28. Februar, von 16 bis 18.30 Uhr im Pumpwerk statt. Viele Partyspiele, Discomusik und verschiedene Mitmachstationen warten auf alle, die mitfeiern. Kartenreservierungen sind möglich und erwünscht. Sie werden telefonisch oder über die Internetseite bis am Veranstaltungstag, 12 Uhr, ent-gegengenommen.

Gleich nach den Faschingsferien startet der erste Kursblock mit vielen frühlingshaften Angeboten. Neben bewährten Töpfer- und Holzwerkstätten stehen auch neue Kreativworkshops sowie zahlreiche leckere Koch- und Backkurse auf dem Programm. In den Osterferien ist Zeit und Raum für Kreativität im Pumpwerk. Am Mittwoch, 17. April, und Donnerstag, 18. April, öffnet die traditionelle Osterwerkstatt ihre Pforten. Sie lädt alle kleinen „Pumpwerkler“ zu einem erlebnisreichen Tag mit vielen Bastel-, Back- und Spielangeboten ein.

Wald unter die Lupe nehmen

In der Woche nach Ostern kann der Nachwuchs von Dienstag, 23. April, bis Freitag, 26. April, den Wald hinter dem Pumpwerk unter die Lupe nehmen. Die Umweltpädagoginnen Daniela Klüger und Christine Müller-Beblavy begleiten dabei. Außerdem können Kinder sich in der kreativen Waldwerkstatt ausprobieren. Diese Programmpunkte finden nach den Osterferien in einer zweiten Kursreihe ihre Fortsetzung. Damit bietet es eine zweite Chance, seinen Wunschkurz zu belegen, falls es beim ersten Termin nicht geklappt haben sollte.

Ein Highlight im neuen Programm sind zwei Theaterworkshops mit der Theaterpädagogin und Erzieherin Antje Schneider. Beim Kinderworkshop gilt es, Bühnenluft zu schnuppern und erste Schauspielversuche zu wagen. Dazu gibt es auch einen Eltern-/Kind-Workshop, in dem man sich beim Improvisationstheater ausprobieren kann. Ebenfalls im Programm sind der beliebte Teenie-Flohmarkt und zwei hochkarätige Kindertheaterveranstaltungen mit dem Marotte Figurentheater und den Blinklichtern.

40 Jahre Kinderferienprogramm

Das Kinderferienprogramm feiert sein 40. Jubiläum. Deshalb gibt es zwei besondere Ferienwochen, die neben der beliebten Pumpwerkfreizeit und einer weiteren Waldwoche schon jetzt zur besseren Planung im Programm zu finden sind. „Ferien in Fantasia“ lautet das Motto des Theaterworkshops, der in der ersten Ferienwoche und in Zusammenarbeit mit der Karlsruher Schauspielschule „Imagine“ stattfindet.

In der zweiten Ferienwoche geht es sportlich zu. Zusammen mit dem Team von Pumpwerk und „Geofun“ stehen Spiel und Spaß im Vordergrund. Gleich vier Tage lang gilt es, Fun-Sportarten wie Bubble Balls, Truggy Race oder Geo Caching auszuprobieren. Außerdem geht es gemeinsam auf einen Ausflug nach Mannheim in den Luisenpark und in das beliebte Freizeitbad Aquadrom. Ganz neu bei diesen Angeboten ist die Möglichkeit, ab 8.30 Uhr ein Frühstück im Pumpwerk zu buchen.

Außerdem besteht wieder die Möglichkeit, Kindergeburtstag im Pumpwerk zu feiern. Immer montags zu ausgewählten Terminen haben Kids zwischen sechs und zwölf Jahren die Auswahl zwischen fünf verschiedenen Workshops, die sie mit ihren Gästen buchen können. Davor und danach können sie mit ihren Freunden die Möglichkeiten des offenen Treffs nutzen und einen selbst mitgebrachten Imbiss genießen.

Neue Spielstraße am Straßenfest

„Wir freuen uns über alle Kinder, die bei unseren Aktionen mitmachen. Die positive Resonanz auf unsere Angebote ist für uns ein Ansporn, unser Programm und unsere Konzeption stetig weiterzuentwickeln und auszubauen“, sagt Nina Unglenk-Baumann, Leiterin des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk. Gerade im Jubiläumsjahr der Stadt Hockenheim und des Kinderferienprogramms habe sich das Team besondere Highlights ausgedacht. „Eines davon wird auf jeden Fall unser neues Spielmobil sein, das am Hockenheimer Mai eingeweiht wird. Dort wird auch unsere eigens für dieses Jahr konzipierte Spielstraße ,Hockenheim – Abenteuer Zeitreise‘ auf kleine und große Besucher warten“, erklärt Unglenk-Baumannn weiter. Auch auf der Internetseite der Stadt Hockenheim ist das Kinder- und Jugendbüro vertreten. „Das gibt uns eine gute Möglichkeit, unser ganzes Angebotsspektrum und unsere pädagogische Intention zu präsentieren“, ergänzt sie.

Für Kinderfasching und Kindertheater können ab sofort unter der Telefonnummer 06205/92 26 25 Karten reserviert werden. Wer sich für den Teenie-Flohmarkt interessiert oder Fragen rund um das Programm des Kinder- und Jugendbüros hat, kann sich unter der Telefonnummer 06205/10 00 62 melden. nub

Info: www.pumpwerk-kjb-hockenheim.de.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 15.02.2019