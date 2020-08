Neues VHS-Semester: Weniger Kurse und Teilnehmer, mehr Abstand

Von Matthias Mühleisen

Dass das Coronavirus bildungsschädlich wirkt, können VHS-Geschäftsstellenleiterin Monika Götzmann (kleines Bild oben) und Dr. Coline Baechler (unten) von der Mannheimer Abendakademie mit Zahlen klar belegen: 80 Prozent der Kurse und Veranstaltungen des ersten Volkshochschulsemesters 2020 sind ihm zum Opfer gefallen. Welche Auswirkungen die Pandemie auf die Angebote im Herbst-/Wintersemester haben wird, kann angesichts sich verändernder Infektionszahlen und anstehender neuer Verordnungen noch niemand sagen. Doch trotz reduzierter Teilnehmerzahlen soll die Bandbreite beibehalten werden, bekräftigen die Organisatorinnen.

Wie stark hat die Pandemie Ihre Pläne für das neue Semester geprägt?

Dr. Coline Baechler: Wir haben erstmal einigermaßen regulär geplant - auch wenn wir nicht absehen können, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Wir gehen davon aus, dass wir das eine oder andere anpassen müssen - je nach neuen Corona-Verordnungen. Das haben wir auch an vielen Stellen im Programmheft vermerkt.

Monika Götzmann: Eine entscheidende Veränderung ist, dass wir bei allen Kursen die maximale Teilnehmerzahl herabsetzen mussten, damit wir die Hygienevorgaben, vor allem zum Mindestabstand, erfüllen können. Damit nehmen wir natürlich auch weniger Teilnehmergebühren ein. Aber wir möchten, dass die Kurse laufen und nehmen das inkauf.

Können Sie die Reduzierung mit Zahlen konkretisieren?

Götzmann: Bei den Gymnastik- und Entspannungskursen brauchen wir pro Teilnehmer zehn Quadratmeter Platz. In unserem großen Gymnastikraum hatten wir bislang 12 bis 14 Teilnehmer, jetzt kann ich maximal sechs plus Dozent einplanen.

Welche Kurse konnten Sie im ersten Semester 2020 denn nach Aufhebung des Lockdowns wieder anlaufen lassen?

Baechler: Deutschkurse für Ausländer und die Schülerhilfe sind wieder gelaufen, die Gymnastikkurse mit reduzierter Belegung ebenso. Aber alle Kurse, die in Schulen stattgefunden hätten, mussten wir stornieren, weil wir die Räume nicht mehr nutzen durften.

Sie haben flexibel reagiert und erstmals Sommerkurse angeboten. Wie war die Resonanz?

Baechler: Die Online-Angebote sind leider nicht angenommen worden - wir wissen nicht, warum. Sie waren auf verschiedene Bereiche verteilt, vom Vortrag über Elternkurse bis zur Bewegung, aber sie sind bis auf eine Ausnahme, einen Englischkurs, nicht zustande gekommen - obwohl wir kostenlose Einführungen in Zoom angeboten haben.

Götzmann: Wir hatten noch nie Onlinekurse im Angebot, vielleicht waren die Nutzer auch nicht sicher, ob das mit ihrem PC zuhause funktioniert. Wir haben ja gerade in den Sprachkursen viele ältere Interessenten. Dagegen sind Kurse im Freien, etwa Yoga, Tai Chi und Qigong im Gartenschaupark, sehr gut gefragt gewesen.

Müssen Sie für die neuen Kurse einen höheren Aufwand betreiben, um alle Vorgaben zu erfüllen?

Götzmann: Zunächst ist zu beachten, dass im VHS-Haus und allen weiteren Unterrichtsstätten eine Maskenpflicht besteht. Wir haben in jedem Stockwerk an verschiedenen Stellen Handdesinfektionsmittel verteilt, in jedem Raum Flächendesinfektionsmittel, mit dem nach dem Unterricht Tische, Stühle und Türklinken abgewischt werden. Es hängen Hygienevorschriften aus, und auch die Dozenten müssen unterschreiben, dass sie diese erfüllen.

Mussten Sie bei der Wahl der Veranstaltungsorte aufgrund der Corona-Verordnung neue Lösungen finden?

Baechler: Gerade bei den Vorträgen ist das relevant. Hier sind wir in der Stadthalle vom kleinen in den großen Saal gewechselt, um die Abstandsregelungen zu erfüllen.

Götzmann: Wo wir nicht auf größere Räume ausweichen können, läuft es auf eine Begrenzung der Teilnehmerzahlen hinaus. Freundlicherweise hat uns die Stadt für einige Entspannungskurse die Zehntscheune zur Verfügung gestellt. Dort kann ich statt sechs Nutzern wie hier zehn aufnehmen. Bisher waren es 12 bis 14.

Wird es eine Warteliste geben?

Götzmann: Auf jeden Fall, es kann ja sein, dass Angemeldete ausfallen oder zurückziehen. Oder aber wir dürfen mehr Teilnehmer aufnehmen, weil sich die Verordnung geändert hat.

Was war die Maxime bei der Auswahl der Kursangebote?

Baechler: Wir haben vorrangig die Kurse eingeplant, die im ersten Semester ausgefallen sind. Es gibt aber auch Neues im Handarbeitsbereich.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 25.08.2020