Neuinfektionen recht gering

„Noch bewegt sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis auf einem recht geringen und stabilen Niveau“, sagt Ralph Adameit, Pressesprecher des Rhein-Neckar Kreises, zu den aktuellen Corona-Zahlen auf Anfrage unserer Zeitung. Der Anteil an Fällen, die sich voraussichtlich im Ausland infiziert haben, sei stark zurückgegangen. Zunehmend Sorge bereite allerdings die Tatsache, dass die neu dazukommenden positiven Fälle deutlich mehr Kontaktpersonen generieren. Die 22 Corona-Fälle in Neulußheim lassen sich auf die Infektionen in der Unterkunft für Geflüchtete zurückführen (wir berichteten). Die Unterkunft steht zurzeit komplett unter Quarantäne.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 25.09.2020