Neujahrsempfang digital

Die Stadtverwaltung plant erstmals einen digitalen Neujahrsempfang. Die nach wie vor hohen Corona-Fallzahlen lassen größere Veranstaltung wie den Neujahrsempfang in der Stadthalle, bei dem sich die Vereine in der Vergangenheit präsentierten, nicht zu, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb soll der Neujahrsempfang 2021 erstmals digital und online stattfinden. Mehr Informationen dazu will die Verwaltung rechtzeitig bekannt geben.

„Ich bedauere sehr, dass wir der guten Tradition folgend keinen Neujahrsempfang in der Stadthalle machen können. Besonders schade ist dabei, dass die Vereine nächstes Jahr keine Präsentationsmöglichkeit haben“, sagt Oberbürgermeister Marcus Zeitler. „Als Ersatz plane ich, eine digitale Ansprache zu halten. Darin möchte ich über das vergangene Jahr sowie die Aussichten auf das neue Jahr berichten. Der digitale Neujahrsempfang wird online auf der Internetseite der Stadt und in den sozialen Netzwerken abrufbar sein“, kündigt Zeitler an. zg

