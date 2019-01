Neuregelung der Grundsteuer wird Hauptthema

Gut gefüllt mit Aktivitäten für das erste Halbjahr ist jetzt schon der Terminkalender von Haus & Grund Region Schwetzingen-Hockenheim. Gestartet werden diese mit einem Immobilien-und Erbrechtsforum am Mittwoch, 23. Januar, im „Bassermannhaus“ in Schwetzingen zur hochaktuellen Datenschutzgrundverordnung mit Pflichten für Vermieter und zur speziellen Vorsorgevollmacht für Immobilieneigentümer.

Eine weitere Vortragsveranstaltung findet am Mittwoch, 27. Februar, im „Kleinen Plänkschter“, Mehrzweckhalle Plankstadt, zum Thema „Das Mietende naht – jetzt keinen Fehler machen!“ mit Hinweisen und Tipps zum Mieterwechsel statt. Es folgt die Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 10. April, im „Blauen Loch“ in Schwetzingen. Fest steht bereits der Ausflug im Juni nach Bad Bergzabern und auf die Burg Landeck.

Fazit zum neuen Mietrecht

Das Halbjahr wird auch erste Erfahrungen zum neuen Mietrecht bringen, bei dem die verschärfte Mietpreisbremse und die reduzierten Modernisierungskosten für Mieter im Mittelpunkt stehen. Mehr zu den Neuerungen gibt es auf der Internetseite des Vereins.

Ein ganz großes Thema in den nächsten Monaten wird die Neuregelung der Grundsteuer sein. Sie wird jeden Haus-und Wohnungseigentümer betreffen – entsprechend groß ist das Interesse an diesem Thema. Bis jetzt favorisiert die Mehrzahl der Bundesländer das vom Bundesfinanzminister ins Auge gefasste „wertabhängige“ Modell. Sie halten es für gerechter als das von Bayern und Niedersachsen favorisierte wertunabhängige Flächenmodell.

Haus & Grund Deutschland, so die Pressemeldung des Vereins, ist nicht gut auf den Vorschlag der Wertabhängigkeit zu sprechen. Es sei ein „Arbeitsbeschaffungsprogramm für die Finanzverwaltung“ und ein drohendes „Bürokratiemonster“. Bleibe es bei der Wertabhängigkeit, so werde sich die Diskussion darum drehen, welche Faktoren in die Bewertung einfließen sollen. Hier geb es Modellrechnungen, die – rein rechnerisch – extrem weit auseinandergehen. Sie liegen bei einem als Standardmuster angenommenen Einfamilienhaus zwischen knapp unter 200 Euro und knapp über 3000 Euro jährlich.

Steuerlast soll nicht steigen

Alle Beteiligten seien sich darüber einig, dass im Gesamtergebnis die Steuerlast zwar nicht steigen soll, dies im Einzelfall aber sehr wohl möglich sei. Komme es dann in Einzelfällen zu einer höheren Steuerlast, dann würde es sich nicht um „so hohe Beträge“ handeln, so die bisherige Aussage des Ministers. Außerdem bleibe den Gemeinden immer die Möglichkeit, den Hebesatz zu senken, um die Steuerlast „abzufedern“.

Nicht nur Haus & Grund wird im Interesse seiner Mitglieder diese Entwicklung sehr genau beobachten, denn wichtig ist zu wissen: Die veränderte Grundsteuer trifft nicht nur die Eigentümer. Sie kann und wird von den Vermietern in der Regel mit den Betriebskosten auf die Mieter umgelegt.

Von den Änderungen sind deshalb alle betroffen. Die Begründung lautet, dass die Einnahmen aus der Grundsteuer den Gemeinden zum Ausbau und zur Unterhaltung der Infrastruktur, Straßen und Schulen, dienen. Diese aber kommen allen zu Gute, nicht nur den örtlichen Eigentümern. hug

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 09.01.2019