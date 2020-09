Neustart mit Änderungen

Hockenheim.Der Tischtennisclub 1932 Hockenheim bietet trotz der Corona-Pandemie seine Tischtennis-Kooperation für Hockenheimer Grundschüler an – allerdings mit etwas anderem Ablauf. Im Zwei-Wochen-Rhythmus vermitteln Trainer und Spieler des Vereins samstags von 10 bis 12 Uhr in der Hubäcker-Turnhalle die Grundlagen des Spiels. Der erste Termin findet am Samstag, 26. September, statt, aber interessierte Kinder können jederzeit einsteigen.

„Wir bilden unter anderem stabile Gruppen, die in der Zusammensetzung gleichbleiben und nur aus Kindern bestehen, die derselben Klassenstufe angehören“, erläutert TTC-Jugendleiter Roland Wolff. Wichtig sei, dass die Mädchen und Jungen bereits in Sportkleidung kommen und nur Sportschuhe statt Straßenschuhe anziehen. Es gelten die üblichen Hygienevorgaben.

Die Tischtennis-Kooperation ist kostenlos und ausschließlich für Schüler der drei Hockenheimer Grundschulen offen. Der Zugang zur Turnhalle ist nur über den Eingang in der Wilhelm-Maybach-Straße möglich. Weitere Informationen bei Jochen Weingarth, Telefon 0176/97 65 01 28 oder Felix Eustachi, Telefon 0176/85 60 23 25. rad

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 25.09.2020