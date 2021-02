Neuste Technik im Bürgersaal in Hockenheim

Wo Stadtgeschichte geschrieben wird, soll sich Stadtgeschichte auch manifestieren. Diesen Anspruch an die Modernisierung des Bürgersaals hat das Werk erfüllt. Wenn Oberbürgermeister Marcus Zeitler künftig in die Runde der Gemeinderäte blickt, hat er in deren Rücken die markantesten Daten und Ereignisse der Historie Hockenheims vor Augen. Eine Spannwand präsentiert sie über die gesamte Breite

...