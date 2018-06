Anzeige

Als Aufsteiger lief der FV 08 Hockenheim in der abgelaufenen Spielzeit auf einem einstelligen Tabellenplatz im Mittelfeld der Fußball-Kreisliga ein. Bevor sich die Mannschaft nun in der Sommerpause in alle Himmelsrichtungen verstreute, machte Trainer Manuel Muth mit den Verantwortlichen Nägel mit Köpfen. „Ich erhoffe mir von unseren Neuzugängen eine Qualitätssteigerung. Wir wollen hier keine Trainingsweltmeister, sie sollen uns auch im Spiel weiterbringen“, erklärt Muth.

Die Habenseite seiner Transferbilanz weist sieben neue Spieler aus: Tayfun Güler (FC Hochstätt Türkspor), Marc Riedel (TSG Eintracht Plankstadt), Robin Sold (SV Rohrhof), Kay-Uwe Steinbrenner, Denny Filipic (beide DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen), Benjamin Marx und Jan Zimmermann (beide SC Olympia Neulußheim) tragen in der neuen Saison den Dress des FV 08 Hockenheim.

Nicht mehr dabei sind dann Nick Bauer (SC Olympia Neulußheim), Hasan Dogan, Mithat Cetinkaya und Dejan Cugalj (unbekannt). Auch hinsichtlich der Trainingssituation bahnt sich eine Entspannung an. So mussten die „Nullachter“ in den dunklen Monaten ihre Übungseinheiten in Hirschacker austragen. Nun soll der Hart- in einen Rasenplatz gewandelt werden und zudem der Hauptrasen mit Flutlicht ausgestattet werden. Zum Trainingsstart werden die Maßnahmen zwar nicht vollzogen sein, doch das ist zunächst zweitrangig. Am 10.Juli bittet Muth zum Aufgalopp und erwartet dann eine zum Einstieg bereite Mannschaft. „Die Jungs sollen sich jetzt erstmal erholen. Dennoch hat jeder etwas mit auf den Weg bekommen, denn es darf keiner bei Null anfangen“, erklärt Muth.