Neza Yildirim siegt im ersten Wahlgang

Mit der Nominierungsveranstaltung des SPD-Kandidaten im Bundestagswahlkreis Bruchsal-Schwetzingen solle der Grundstein für einen erfolgreichen Wahlkampf gelegt werden, wünschte sich der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born, der die Veranstaltung in der Kronauer Mehrzweckhalle leitete und sich freute, den Mitgliedern der SPD–Kreisverbände Karlsruhe-Land und Rhein-Neckar mit Fabian Verch, Bruchsal, und Neza Yildirim, Schwetzingen, zwei „hervorragende Bewerber“ – so Thomas Weber, der Vorsitzende des gastgebenden Ortsvereins, präsentieren zu können.

Am Ende der gut zweieinhalb- stündigen Veranstaltung stand mit Neza Yildirim eine strahlende Siegerin fest, die sich gleich im ersten Wahlgang gegen Fabian Verch durchsetzen konnte. Von den anwesenden 173 stimmberechtigten Mitgliedern votierten 126 für die Bewerberin aus Schwetzingen, 45 für den Bruchsaler Stadtrat, zwei Mitglieder enthielten sich der Stimme.

Genossen gehen auf Abstand

Nicht nur die zwei Bewerber, auch Christian Holzer, der Kreisvorsitzende Karlsruhe-Land, und Thomas Funk, Kreisvorsitzender der SPD Rhein-Neckar, blickten dem Termin in der Kronauer Halle mit bangen Gefühlen entgegen – es war die erste SPD-Veranstaltung nach dem Lockdown und dementsprechend groß war bei den Organisatoren die Anspannung ob der zu erfüllenden Sicherheits- und Hygienevorschriften im Zuge der Corona-Pandemie.

Doch die Genossen ließen sich durch die Restriktionen nicht abschrecken und so war die Halle gut gefüllt – natürlich unter Wahrung des nötigen Sicherheitsabstands. Und die Teilnehmer der Nominierungsveranstaltung erlebten zwei kämpferische Bewerber, die dazu aufforderten, die Corona-Krise als Chance zu nutzen – eine Rückkehr zur Normalität vor der Pandemie dürfe es nicht geben.

Neza Yildirim, die bereits 2017 für die SPD im Bundestagswahlkreis Bruchsal-Schwetzingen antrat, will ganz bewusst keine Rückkehr zu den Bedingungen vor der Corona-Krise, sondern setzt sich für ein neues Miteinander in der Gesellschaft ein. Die drei Monate des Lockdowns hätten gezeigt, woran es in der Gesellschaft mangle: „Nun fällt uns auf die Füße, was zuvor falsch war.“

Eine wichtige Erkenntnis – Kinderbetreuung und Bildung müssten für die Nutzer kostenfrei sein. Noch immer, so Yildirim, die als Kind türkischer Gastarbeiter Ende der 1970er Jahre nach Deutschland kam, würde das Elternhaus über die Bildungschancen der Kinder entscheiden. Diesen Teufelskreis gelte es zu durchbrechen, so die Diplom-Juristin. Sie selbst habe es dank der Bildungsreformen der SPD geschafft, forderte sie deren Erneuerung mit Blick auf die digitale Bildung.

„Stehe für Alltagspolitik“

Ganz klar auch – Krankenhäuser dürften keine Renditeobjekte sein und soziale Berufe seien gerecht zu entlohnen. Für die Kandidatin Punkte, die man nicht dem Markt überlassen dürfe, „denn der regelt vieles, nur nicht das, was wir brauchen“. Applaus auf dem Balkon allein schaffe keine Veränderungen, es brauche Mut und Durchsetzungskraft und keine neue Debatte, den Mindestlohn zu senken, wie vielerorts zu hören. Im Gegenteil, es gelte, die Menschen gerecht zu entlohnen, ihnen eine Mindestrente zuzusichern.

Beim Thema Umweltschutz forderte Yildirim ein raus aus der Kohle und rein in die Klimaneutralität, setzt sie auf erneuerbare Energien. Genossenschaftliche Projekte auf kommunaler Ebene sollten dabei durch den Bund unterstützt werden. Und es sei Zeit für eine Mobilitätswende, die Kandidatin kann sich einen einheitlichen Tarif für die Verkehrsverbünde Karlsruhe-Land und Rhein-Neckar vorstellen, denn noch sei Zeit, die Zukunft zu gestalten.

Den Wohnungsmangel in Deutschland, jährlich seien 500 000 neue Wohnungen vonnöten, will sie mit kommunalen Wohnungsbaugesellschaften bekämpfen, wie es insgesamt gelte, die Gesellschaft gerechter zu gestalten. Den Fortschritt auszubauen und dabei alle mitzunehmen, sei das Gebot der Stunde, so die Kandidatin, die sich seit dem Wahlabend 2017 im Dauerwahlkampf sieht, die als Selbstständige und Mutter zweier Kinder „komplett für Alltagspolitik“ steht.

Für ein starkes Europa

Der 32-jährige Lehrer Fabian Verch (Bild) rüttelte die Genossen mit einer kämpferischen Rede auf, die er damit einleitete, dass er Anfang des Jahrhunderts trotz der Debatte um Hartz IV in die SPD eingetreten sei, denn diese stehe für mehr, „für Solidarität, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt und ein starkes Europa. Sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen ist das Anliegen des Gymnasiallehrers, der an einer Berufsschule unterrichtet und der eine Lobby sein will, für jene, die keine haben.

Für den Pädagogen ist Bildung, die vom Geldbeutel abhängt, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und Schande – Bildung müsse vom Kindergarten bis zur Uni und zum Meisterbrief kostenfrei sein. Denn sie sei die Grundlage der Selbstbestimmung. Weshalb sich Verch auch für eine Mindestsicherung für Kinder starkmacht.

Die Wohnungsnot will er mit kommunalen Wohnungsbaugesellschaften bekämpfen, dies sei kein Feld für Investoren. Klare Reformen fordert Verch auch auf dem Arbeitsmarkt, der Niedriglohnsektor gehöre eingedämmt, Leih- und Zeitarbeit dürften nicht zu Formen der modernen Sklaverei werden.

In der anschließenden Fragerunde hatten die zwei Bewerber ausreichend Zeit, ihre Themen zu vertiefen. Sie nutzen die Gelegenheit, sich klar gegen Rassismus und rechte Strömungen in der Gesellschaft abzugrenzen, begrüßten die Abkehr der SPD von Hartz IV und machten sich stark für eine erneuerte, solidarische Gesellschaft.

Schon hier schlug das Pendel in Richtung Neza Yildirim aus – dennoch, das Ergebnis der Abstimmung blieb offen. 100 Mitglieder aus dem Kreisverband von Verch, 73 aus dem Kreisverband Rhein-Neckar hätten den Ausschlag geben können, doch die alten Gebietsgrenzen spielten keine Rolle, die überwältigende Mehrheit votierte für die Kandidatin aus Schwetzingen. „Ein eindeutiges Ergebnis“, jubelte Neza Yildirim, für die mit der Nominierung der Wahlkampf begonnen hat.

Fabian Verch zeigte sich als fairer Verlierer, auch wenn er sich nicht als solcher fühlte – „die Demokratie lebt von Menschen, die sich für Ämter zur Verfügung stellen“. Er werde weiter für die SPD kämpfen und natürlich Yildirim in ihrem Wahlkampf unterstützen.

Die SPD-Mitglieder feierten Neza Yildirim mit stehenden Ovationen und sorgten dafür, dass der Wunsch von Thomas Funk, der Bundestagskandidatin „viel Rückenwind“ zu geben, in Erfüllung ging.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 16.07.2020