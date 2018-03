Nicht alle als Flüchtlinge bezeichnen

Anzeige

Hockenheim.Wer profitiert von der Zuwanderungskrise und was ist zu tun, um die illegale Zuwanderung zu stoppen? Diese beiden Fragen standen im Mittelpunkt des Vortrags über „Fallstricke der Migration“, den Professor Dr. Anton Sterbling im Restaurant „Rondeau“ in Hockenheim hielt. Die Initiative Aufbruch 2016 hatte den Professor für Soziologie und Pädagogik an der Hochschule der sächsischen Polizei in Rothenburg in der Oberlausitz eingeladen, der zu diesem Thema schon mehrere Bücher geschrieben hat. Der Saal war voll besetzt.

Überraschenderweise profitierten, so der Referent, von der Krise zunächst die Regierungen der Herkunftsländer, „die auf diese Weise jede Menge unerwünschte und potenziell gefährliche Personen entsorgen“ könnten, behauptet Sterbling. Sofern die Zuwanderer nach Europa darüber hinaus noch umfangreiche Transferleistungen nach Hause überweisen könnten und Entwicklungshilfegelder in die Taschen korrupter Machthaber flössen, sei der Gewinn immens. Nutznießer seien auch Transitländer, die sich den Durchzug ähnlich dem Raubrittertum des Spätmittelalters gut bezahlen ließen. Besonders die Türkei habe daraus ein lukratives Geschäftsmodell entwickelt.

Nicht zu vergessen seien die Schlepperorganisationen, die mit utopischen Versprechungen die Werbung organisierten und für die Fahrt ihren Service anböten, so Sterbling weiter. Dem Vernehmen nach seien sie mit der Mafia vernetzt. Im Ankunftsland, vor allem in Deutschland, schließlich seien es „professionelle Helfer, auf Asylrecht spezialisierte Anwälte und oft aus den Herkunftsländern stammende Vermieter, die Schrottimmobilien gewinnbringend verwerten könnten“, so der Professor weiter.