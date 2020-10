Nicht gefragt zu Schnellweg

„Wir wurden damals nicht gefragt“ – mit diesem schlichten Satz begründete Oberbürgermeister Marcus Zeitler in der Gemeinderatssitzung, warum die Stadt Hockenheim nicht in die Konzeption zu einem Radschnellweg zwischen Heidelberg und Schwetzingen eingebunden ist. Die CDU-Fraktion hatte einen Prüfauftrag an die Verwaltung gestellt, ob eine Verlängerung des Radschnellwegs von Schwetzingen nach Hockenheim und eine Verlängerung bis nach Speyer – gegebenenfalls unter Einbindung der anderen Horan-Gemeinden – prinzipiell möglich sei.

Die Konzepte seien durch die vom Regierungspräsidium Karlsruhe ausgewählten Kommunen erarbeitet worden. Das sei mit einem Planfeststellungsbeschluss verbunden, „da kann man also auch nicht eben dazwischengrätschen“, erläuterte der OB. Man habe Hockenheim nicht in dem Bereich gesehen und daher sei die Planung an der Stadt vorbeigegangen.

„Hätten uns gerne beteiligt“

Zeitler berichtete dem Gemeinderat, er habe sich erlaubt, das Regierungspräsidium in einem Schreiben darauf hinzuweisen, dass sich die Große Kreisstadt, die nur einen Steinwurf von der Trasse entfernt liegt, gefreut hätte, wenn sie gefragt worden wären. „Wir hätten uns gerne beteiligt“, unterstrich Zeitler. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 23.10.2020