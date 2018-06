Anzeige

Mobilität mit Klimaschutz und Lärmminderung verbinden – das sollen die 32 neuen Mietfahrräder, die ab sofort an acht Stationen im Stadtgebiet über das öffentliche Fahrradvermietsystem „VRN-Nextbike“ entleihbar sind, nach Wunsch von Oberbürgermeister Dieter Gummer. Hockenheim ist die zehnte Stadt in der Region, in der die Mieträder verfügbar sind, erklärte Marc Pätschke, Abteilungsleiter Digitale Mobilität beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). acht weitere sollen dieses Jahr dazukommen.

Die stabilen himmelblauen Bikes stehen an Bahnhof, Aquadrom, Rathaus, Hockenheimring (am Motor-Sport-Museum), Pumpwerk sowie in der Karlsruher Straße (Ecke Schubertstraße), Duttweiler Straße (Höhe Talhausstraße), und am Gartenschaupark (Höhe Philipp-Schwab-Straße). Die Standortvorschläge hatten Gemeinderat, die Gruppe „FahrRad“ der Lokalen Agenda 21 und die Verwaltung ausgewählt, die Flächen für die Stationsterminals stellt die Stadt zur Verfügung.

„VRN Nextbike“ – so läuft’s Der Kunde registriert sich einmalig kostenlos im Internet unter www.vrnnextbike.de. Zum Fahrradmieten dann per Handy-App, Hotline oder am Stationsterminal vor Ort das Kennzeichen des gewünschten Rades eingeben. Das Rad wird dann freigegeben und ein Code für das Zahlenschloss angezeigt. Zurückgegeben werden können die Räder nur an den offiziellen „VRN-Nextbike“-Stationen. Das Mindestalter für die Nutzung des Fahrradvermietsystems ist 16 Jahre. Inhaber von VRN-Halbjahres- und Jahreskarten sowie Stadtmobil-Kunden fahren mit dem VRN+RadCard-Tarif günstiger. So kostet zum Beispiel die jährliche Grundgebühr 39 Euro, und bei jeder Ausleihe ist die erste halbe Stunde frei. vrn

Individualverkehr als Lärmquelle

Um den motorisierten Individualverkehr innerhalb der Stadt als eine Hauptlärmquelle zu reduzieren, habe die Stadt bereits seit vielen Jahren die Stadtbuslinie eingerichtet, die Dienstfahrräder und die Elektrotankstellen, deren Zahl in nächster Zeit von drei auf sechs erhöht werden soll, sieht Dieter Gummer neben den neuen Mietfahrrädern als kleine Schritte, die im Einklang mit der Lärmaktionsplanung stehen, die der Gemeinderat im vergangenen Jahr verabschiedet hat. „Jetzt hängt es nur noch an den Bürgern, dieses Angebot auch anzunehmen“, sagte der Oberbürgermeister, der allen Beteiligten an der Einrichtung dankte.