Anzeige

Denn das dadurch eingenommene Geld kommt letztlich den Sportlern wieder zugute, indem Meldegebühren und Transportkosten bei Meisterschaften übernommen, Uniformen ohne Selbstbeteiligung der Aktiven angeschafft und anfallende Kosten aufgrund des Zuschusses der Abteilung verringert werden können.

Änderung in Abteilungsleitung

Neben dem Bericht der Abteilungsleitung wurden außerdem die zweiten Ämter neu gewählt. Dies betrifft lediglich die Position des zweiten Abteilungsleiters. Hierfür wählten die stimmberechtigten Anwesenden Sophia Bienroth einstimmig. Deren bisheriges Amt der Schriftführerin war daher vakant. Aus diesem Grund wurde Sarah Oechsler ebenfalls einstimmig zur Schriftführerin gewählt.

Folgende Positionen bleiben wie gehabt besetzt: erste Abteilungsleiterin: Silvana Haasis, erster Kassierer: Andreas Karch, Kassenprüferin: Jessica Gnida.

Neben sportlichen Events ist die Organisation des Flohmarkts, der am Samstag, 21. April, in der HSV-Halle stattfindet, und die des Kaffee- und Kuchenverkaufs bei der Petite Fleur am 12. und 13. Mai bereits angelaufen. Ziel dieser Aktionen ist es, die Aktiven in der kommenden Saison finanziell noch weiter entlasten zu können, so dass der Sport für alle weiter im Vordergrund bestehen bleibt. Darüber hinaus liegen schon jetzt Anfragen für Auftritte vor, bei denen die Blue Devils den HSV und ihren Sport repräsentieren wollen. Die Mitglieder der Cheerleaderabteilung freuen sich daher auf ein ereignisreiches Jahr 2018 und sind zuversichtlich, dass dieses ebenso erfolgreich sein wird. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 21.03.2018