„Nichts gegen Formel 1, wenn wir nicht drauflegen“

Zweimal brandete am Freitagmorgen im Hotel Motodrom spontaner Beifall auf: Zuerst, als Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg beim kommunalen Treff anlässlich dem „durch einen feigen Angriff“ schwer verletzten OB Dieter Gummer eine baldige Genesung wünschte. Und dann, als er den frisch gewählten Gummer-Nachfolger Marcus Zeitler in der Runde begrüßte.

Neuland war dieser Termin für den künftigen OB allerdings nicht. „Ich war immer schon dabei“, sagte er und ergänzte schnell: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es diesmal nicht besonders genieße.“ Als Bürgermeister der Gemeinde Schönau zählte er bisher schon zu dem Kreis der geladenen Gäste aus der Region bei diesem traditionellen Treffen, das diesmal allerdings nicht oben im Baden-Württemberg-Center, sondern in der Lounge des Hotels Motodrom über die Bühne ging – mit einem tollen Blick auf die Start- und Zielgerade. So waren auch diesmal wieder rund 100 Gäste der Einladung gefolgt, darunter viele Stadt- und Gemeindeoberhäupter wie die OBs von Schwetzingen und Wiesloch, Dr. René Pöltl und Dirk Elkemann, oder die Bürgermeister von Ketsch und Oftersheim, Jürgen Kappenstein und Jens Geiß.

„Die Formel 1 ist fast wie ein Geschenk im Jubiläumsjahr“, sagte Thomas Jakob-Lichtenberg bei seiner Begrüßung. Es sei fast wie bei den Rolling Stones, immer wieder gebe es ein Revival. Um die Bedeutung der Rennserie für Hockenheim und die Region wisse man natürlich. Beim Blick auf das Jubiläum spannte er den Bogen zur klugen Vermögenspolitik der Kirche vor 1250 Jahren. Denn damals hatte ja unter anderem ein gewisser Ratbert von Ochinheim dem Kloster Lorsch Grund und Boden geschenkt, um ins Paradies zu kommen – so kam es zur ersten urkundlichen Erwähnung Hockenheims. Augenzwinkernd erwähnte er in Richtung Marcus Zeitler, dass die Pflege Schönau immer noch einige Grundstücke hier besitze.

Bei den vielen Gesprächen zwischen den Blicken auf das Trainingsgeschehen und dem guten Essen drehte sich viel um den Anschlag auf Gummer. Die allgemeine Erleichterung, dass der OB nach seinem operierten Kieferbruch auf dem Weg der Besserung sei, mischte sich mit der Ungewissheit der Hintergründe. Siegfried Kollmer, gleichzeitig Vizepräsident des Polizeipräsidiums und Chef der Kriminalpolizei, verriet logischerweise in der Öffentlichkeit keinen Ermittlungsstand. Und an Spekulationen beteilige sich die Polizei generell nicht, sie verfolge akribisch die Spuren, die wohl vorhanden zu sein scheinen.

Härdle setzt auf Nachhaltigkeit

Was in Zukunft mit der Formel 1 passiert, war natürlich ein großes Thema, auch unter den anwesenden Hockenheimer Gemeinderäten, die ja besonders involviert sind. Einer der Altgedienten von ihnen ist Adolf Härdle, bei dem als Mitglied der Grünen auf der einen und als Ur-Hockenheimer auf der anderen Seite zwei Herzen in der Brust schlagen. Für ihn gehört der Ring einfach zur Stadt. „Nachhaltigkeit und grüner Hockenheimring“, das sind seine Themen. Deshalb ziehe er irgendwo Grenzen – zum Beispiel, wenn es dem Wald an den Kragen gehen soll: „Das geht nicht, das ist nicht vertretbar.“ Und die Formel 1 mit ihrem hohen Energieaufwand passe eigentlich auch nicht mehr in die Zeit.

Marcus Zeitler steht zu „100 Prozent hinter dem Hockenheimring“, der in der ganzen Welt einen Namen habe: „Jeder in Japan oder China kennt Hockenheim.“ Er selbst sei generell ein Sportfan, aber kein Motorsportverrückter. Beim Thema Formel 1 ist aber auch er kritisch: „Die ganze Publicity bringt nichts, wenn die Schulen zusammenfallen oder es keine Betreuungsplätze für die Kinder gibt.“ Das seien die Pflichtaufgaben der Kommune, nicht die Formel 1. „Aber ich habe nichts dagegen, wenn wir nicht drauflegen“, betont Zeitler. Bisher habe jeder Geld mit der Formel 1 verdient, nur nicht die Stadt Hockenheim, die nicht nur die Infrastruktur, sondern auch jede Menge ehrenamtliche Arbeit zur Verfügung stelle.

Für ihn muss sich der Hockenheimring in gewisser Weise neu aufstellen: „Wir müsse neue Wege gehen.“ Die E-Antriebstechnik oder das Tourtistikmarketing seien hier Ansätze.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 27.07.2019