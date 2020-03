Die Augen jucken und tränen, ein leichter Husten und die Nase läuft, plötzliches Niesen. Nein, ich leide nicht unter Grippe und ich habe auch nicht das Coronavirus. Ich habe eine Allergie. So schön die frühlingshaften Sonnenstrahlen sind und so sehr ich sie genieße, sie verstärken die Symptome. Das hängt wohl irgendwie zusammen, ist aber tagesform- und ortsabhängig. Mal tritt es stärker auf, mal weniger.

Wer das allerdings nicht weiß, hält in der momentanen Zeit Abstand. Beim Mittagsspaziergang musste ich gleich mehrfach niesen. Eine kleine Gruppe von Menschen, die in circa fünf Metern Entfernung stand, ging sofort weg. Ja, niesen macht einsam dank der Corona-Pandemie. Sobald ich also huste, die Nase schnäuze oder niese, rufe ich sofort „Allergie“, denn die Blicke der Menschen würden mich sonst töten, wenn sie könnten.

Das verschafft einem natürlich den nötigen Abstand zu anderen, die zwei Meter werden luftig eingehalten. Leider fühlt man sich aber auch wie eine Aussätzige und wartet nur darauf, dass – überspitzt formuliert – der erste Stein geworfen wird.

Dabei sind die Symptome ganz andere. Die Lungenkrankheit, die das Coronavirus verursacht, verleitet weniger zum Niesen und Naseschnäuzen sowie juckende Augen sind keine Anzeichen für diese Erkrankung. Niese ich nun, rufe ich im Büro „Entschuldigung“ und wenn ich in der Öffentlichkeit bin, „Entschuldigung, Allergie!“ Wo auf der Straße die Passanten auf die Seite springen, antworten im Büro die Kollegen im Chor mit „Gesundheit“ – danke!

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 27.03.2020